Какво не знаем за събитието Тайната вечеря

Т айната вечеря е описана подробно в Библията като последното хранене, което Исус споделя със своите апостоли. Това събитие винаги е будило интереса на различни художници, което е довело до изобразяването му по много начини. Все пак най-известният пример е произвeдението на ренесансовия майстор Леонардо да Винчи.



Истината е, че извън филма по книгата на Дан Браун „Шифърът на Леонардо“, където се изобразява многократно картината на Да Винчи, нямаме особена информация за самото събитие, което изобразява. Затова нека разгледаме какво се е случило, как е изобразено в Библията и кои други художници са му обърнали внимание.

Възможно е да е нямало маса изобщо

На картината "Тайната вечеря" обикновено се изобразява Исус и неговите ученици, седнали около голяма маса. Да, но разкази и сведения показват, че е възможно изобщо да не е имало маса. Този извод вадим от факта, че по онова време, хората традиционно са се хранели в този район, както и в голяма част от Римската империя. Ако маса е била използвана, то определено е била много ниска такава, но със сигурност не става дума за толкова голяма , която дори да е била покрита с покривка, както обикновено се изобразява на картините.

Картината на Да Винчи всъщност не е истинска фреска

Оказва се, че за да се счита една картина за „истинска фреска“, боите трябва да бъдат нанесени върху мокро платно. Това не важи за известната картина на Да Винчи. Вместо това ренесансовият майстор е избрал друга техника, наречена secco fresco. Този процес включва боядисване с темперни бои върху сухо платно.

Защо Да Винчи е използвал този метод? Вероятно защото е бил по-гъвкав и по този начин е можел да отдели повече време да завърши самата картина. Част от използваните методи от известния майстор са: сфумато и подобряване на цвета и контраста.

3. The Last Supper (da Vinci)

Painted in the 1490s on a refectory wall in the Convent of Santa Maria delle Grazie in Milan, The Last Supper is one of the most recognizable artworks on Earth. While the years have not been kind to the original, which has sustained much wear pic.twitter.com/Lzja7ld536