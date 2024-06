Активисти нападнаха официалния портрет на крал Чарлз в Лондон (ВИДЕО)

П ривържениците на Animal Rising вандализираха новия портрет на крал Чарлз в галерията на Филип Молд в Лондон.

Двама активисти залепиха плакати на Уолъс и Громит върху лицето на Негово Величество.

Единият плакат беше с лицето на Уолъс, а другият бе балон с реч, който гласеше: „Без сирене, Громит. Вижте цялата тази жестокост във фермите на RSPCA!"

Breaking @AnimalRising have vandalized the King Charles portrait at the Philip Mould gallery in London pic.twitter.com/XX4Ke6IDYM

Даниел Джунипър, един от участниците, каза: „Тъй като крал Чарлз е толкова голям фен на Уолъс и Громит, не можахме да измислим по-добър начин да привлечем вниманието му към ужасяващите сцени във фермите на RSPCA Assured.

„Въпреки че се надяваме, че това е забавно за Негово Величество, ние също го призоваваме сериозно да преразгледа дали иска да бъде свързван с ужасното страдание във фермите," одобрени от RSPCA.

Действието е опит на групата да повиши осведомеността за тяхното скорошно разследване на 45 ферми, гарантирани от RSPCA, където се твърди, че са открили 280 законови нарушения и 94 нарушения на разпоредбите на DEFRA.

Активистите твърдят, че са открили жестокост и страдание на животните във всяка ферма, включително предполагаеми сцени на мъртви и умиращи пилета и мъртви прасета, оставени по пътеките на фермата.

Animal Rising zealots vandalise new portrait of King Charles at Philip Mould gallery in London with crude Wallace and Gromit poster attacking the RSPCA https://t.co/DKWRYfFaHo pic.twitter.com/nQM62l86eu