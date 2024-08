Невероятният остров на Ричард Брансън, на който може да изкарате лятната си почивка.. ако сте милионер (ВИДЕО)

В сички сте чували името Сър Ричард Брансън и знаете за постиженията му. Извън тях обаче, днес ще ви разкажем за луксозния частен карибски остров на милиардера - Moskito, който той купи през 2007 година за 10 милиона долара и който към момента представя жилищна общност за хора със завидни финансови възможности, включваща четири грандиозни вили.

(Видеото по-горе: Космическият кораб на Ричард Брансън с първи полет)

Той се разпростира на 125 акра, а всички желаещи да летуват (и не само, но предимно) тук, могат да избират между имотите The Oasis, The Point, The Village и наскоро пуснатите Cape Stout. Всяка вила е домакин за около 20 души, които имат възможност да използват трите плажа на острова, ботанически градини, басейни и различни барове.

Live Like Caribbean Royalty On Richard Branson’s Moskito Island For $1 Million A Week https://t.co/UKrOgrF6tS pic.twitter.com/sFJ8coGmJS — ForbesLife (@ForbesLife) August 12, 2024

Към тях добавяме и двата тенис корта, пешеходни пътеки, напълно оборудвана фитнес зала и център за водни спортове, а всеки имот сам по себе си има и своя собствена уникална атракция. Така например, The Point е предназначен за семейства и приятели, Village е за празненства (в комплект със собствена DJ кабина, която се издига от дансинга), докато Oasis e за корпоративни уединения. Новооткритият Cape Stout пък е идеалният дом за любителите на дизайна и търсачите на силни усещания.

Всяко имение се обслужва от специален екип, включващ управител на имота, главен готвач и мениджър за услуги, наблюдаващи за перфектното изпълнение на услугите за гости (домакинство, градинарство и денонощно обслужване). Стандартната седмична цена на това удоволствие е 25 000 долара на вечер, но има и ексклузивен пакет "седмица за милион долара", при който пък имате възможност да доведете още 99 души със себе си за едно истинско лятно парти.

The Village



Този имот е сгушен на скала с изглед към западните брегове на остров Moskito и предлага грандиозна обстановка за празненства и наблюдаване на красивите залези. Частните апартаменти побират до 18 гости и са идеални за споделени преживявания. Има три вили на дървета, два апартамента, три плажни вили и един голям основен апартамент.

The Oasis



Разположено на най-високата точка на острова, това имение е проектирано така, че да наподобява формата на яхта, предоставяйки зашеметяваща 360-градусова гледка към морето. Разполага с единадесет апартамента, в които могат да се настанят до 22 гости.

Модерният и елегантен дизайн го прави идеален избор за големи семейства или корпоративни уединения. Имотът включва голям инфинити басейн с водопад и бар за плуване, който се свързва с основната четириетажна резиденция чрез различни капсули край басейна. Прозорците и вратите от пода до тавана съчетават вътрешните пространства с естествената среда, предлагайки и връзка с природата.

The Point



Разположен на скала в южния край на острова, The Point предлага зашеметяваща гледка към рифа и осигурява директен достъп до красивия плаж Manchioneel съвсем наблизо. Имотът може да побере до 16 възрастни и осем деца в отделни апартаменти за гости, което го прави идеален за групи приятели и семейства, които искат комбинация от споделени преживявания и лична релаксация.

В центъра на имението е "Голямата стая", заобиколена от прозрачен басейн, който безпроблемно се слива с хоризонта. Включва просторни общи зони за хранене, луксозни места за сядане, хидромасажна вана и бар с огнище.

Cape Stout



Това е най-новото имение с шест сгради, разположено на върха на остров Moskito, което е построено, за да увеличи максимално гледките към залеза и изгрева. Има голям основен басейн и множество тераси, осигуряващи разкошна гледка към разбиващите се вълни под скалата. Стъпала, изработени от твърда дървесина образуват пътека надолу към уединения пясъчен плаж Honeymoon.

Осемте апартамента на имението включват романтичния апартамент Clifftop с частна градина с басейн и апартаментите Salt and Sand, в които могат да се настанят и деца. Beach Barn - с три двойни легла и пет пълни легла е проектиран така, че да прилича на спален влак. Тук са включени билярд, множество горещи вани и баскетболно игрище, което служи като амфитеатър за филмови вечери на открито, спортни събития и състезания. Имотът е оборудван и с чисто нова, 42-футова моторна лодка, която побира дванадесет гости и трима членове на екипажа.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase