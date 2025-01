Срещат ли се Дженифър Лопес и Кевин Костнър? Вижте закачливата им среща

Д женифър Лопес и Кевин Костнър прекараха забавна нощ в Аспен, която накара мнозина да си помислят, че двамата имат интерес един към друг.

Двамата неотдавна преживяха скандални разводи, и по случайност или не бяха заедно на снежното място по време на празниците.

Докато мястото гъмжеше от знаменитости, Лопес и Костнър бяха заснети да се забавляват в едно от най-емблематичните места в града.

Kevin Costner and Jennifer Lopez were spotted having a drink together in Aspen, sparking rumors of a budding romance. https://t.co/Bw5AdLjDei