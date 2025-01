„Приказният“ брак на Дженифър Лопес с Бен Афлек се оказал „кошмар“

Д женифър Лопес е готова да „затвори вратата“ на брака си с Бен Афлек, тъй като финалът на развода им наближава.

„Приказката, която ѝ беше обещана, в крайна сметка се оказа кошмар“, заяви източник пред People във вторник.

Въпреки че Лопес в момента се чувства добре, тя „просто иска да затвори вратата на тази луда глава от своя живот“, допълни вътрешният източник.

Jennifer Lopez’s ‘fairy tale’ marriage to Ben Affleck turned out to be a ‘nightmare’: source https://t.co/8SNyL8hMZN pic.twitter.com/Z2uwmefVPd — Page Six (@PageSix) January 8, 2025

Въпреки че Лопес беше заснета в дома на скорошния си бивш съпруг в неделя, отделен източник заяви пред изданието, че те „няма да се съберат отново.“

След като Лопес подаде молба за развод през август 2024 г., вътрешен източник заяви, че тя вярва, че „най-накрая получава своя шанс за приказка“.

„Просто наистина не е спирала да се замисля кой е действителният мъж в приказката“, разказа източникът и добави, че „голямата любов, в която Дженифър вярва“, „не е в ДНК-то на Бен“.

Те продължават: „Бен има в себе си тъмнина, която никой друг не може да поправи. Бившата му съпруга Джен Гарнър не може да го поправи, целият успех на света не може да го поправи“.

55-годишната Лопес и 52-годишният Афлек официално уредиха развода си в понеделник, но той няма да бъде финализиран преди 20 февруари. Според TMZ и двамата ще излязат от брака с това, което съответно са придобили по време на съюза си.

Jennifer Lopez Reportedly Thinks Her Marriage To Ben Affleck Was A "Nightmare" https://t.co/lyEqa92rDJ — BuzzFeed (@BuzzFeed) January 8, 2025

Носителят на „Оскар“ ще запази дела си в продуцентската им компания с Мат Деймън - Artists Equity.

Афлек основа компанията заедно с дългогодишния си приятел четири месеца след като с Джей Ло сключиха брак.

Имението в Бевърли Хилс на стойност 60 млн. долара, което бившата двойка споделяше преди, остава за продажба. Не се разкрива как са се споразумели да си поделят имота.

Лопес ще може да запази годежния пръстен на стойност 5 млн. долара, с който Афлек ѝ предложи брак през април 2022 г., според съдебните документи, получени от Page Six.

В молбата си за развод Лопес е посочила като дата на раздялата им 26 април 2024 г.

Двойката - която прекрати първия си годеж през 2004 г. - не е посрещала деца заедно, въпреки това те имат смесено семейство от пет деца.

Афлек споделя трите си деца - Вайълет, на 18 г., Серафина, на 15 г., и Самюъл, на 12 г., с Гарнър. В същото време Лопес споделя близнаците си Макс и Емме, на 16 години, с бившия си съпруг Марк Антъни.

Jennifer Lopez's doomed marriage to Ben Affleck was 'fairy tale that turned out to be a nightmare' https://t.co/IakPWmmkaG — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 7, 2025

Дни преди да уредят развода си, Лопес разсъждава за „предизвикателните си връзки“ в интервю за Variety.

Тя описа себе си и героинята си от „Неудържим“ като „сродни души“, тъй като и двете са преживели сходни трудности.

„И двете сме израснали като латиноамериканки в тази страна. И двете имаме деца и имаме надежди и мечти за тях“, каза Лопес. „И двете имахме трудни връзки, които ни оставиха да държим семействата си заедно“.

