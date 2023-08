Средиземноморска диета: Билет за дълголетие

Б огатата на плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и риба средиземноморска диета отдавна е доказано, че подобрява значително здравето ви. Всъщност средиземноморският начин на живот може да бъде билет за по-дълъг и здравословен живот.

Учени, изследват данни на 110 799 души от Обединеното кралство. Те идентифицират особености в храненето, общуването и почивката, които намаляват риска от смъртност и предотвратяват заболяването от рак.

Учени от Автономния университет в Мадрид, Испания са едни от първите, които анализират въздействието на средиземноморската диета върху население извън средиземноморските страни. Те добавят нови понятия към диетата, които се фокусират върху средиземноморския начин на живот - степента на почивка и начин на общуване.

Установено е, че при хората, които са се класирали на по-високо място по отношение на придържането към средиземноморския начин на живот, рискът от смъртност е средно с 29% по-нисък, а рискът от заболяване от рак - с 28% по-нисък, в сравнение с тези, чиито ежедневни навици не се доближават до средиземноморските.

