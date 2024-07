Спътниците около Земята са изложени на риск, ето каква е причината

М асивно слънчево петно на повърхността на Слънцето се движи към първостепенна позиция, където всяка експлозия може да атакува Земята с протони.

Огромното слънчево петно, наречено AR3738, има нестабилно магнитно поле „бета-гама-делта“, което е готово да изпрати експлозии от слънчева плазма под формата на изхвърляне на коронарна маса или изблици на радиация под формата на слънчеви изригвания.

Когато слънчевото петно достигне „опасната зона“, протоните от дейността му могат да бъдат ускорени към нашата планета чрез явление, наречено спирала на Паркър, като е възможно да засегнат спътниците на Земята.

The Sun emitted a strong solar flare on July 16, 2024, peaking at 9:26 A.M. ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X1.9. https://t.co/z3LI4lW6k8 pic.twitter.com/T9w1PgndQm