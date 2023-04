Вариан Фрай: Човекът, спасил хиляди артисти от нацистите

Т айна операция от Втората световна война за спасяване на художници, интелектуалци и автори от окупираната от нацистите Европа, е пресъздадена в новия сериал "Трансатлантик". Кой е Вариан Фрай, човекът, който стои зад тази мисия, и какво е влиянието му върху културната история?

В началото на Втората световна война американският журналист Вариан Фрай доброволно се отправя към френския пристанищен град Марсилия, за да помогне за репатрирането на представители на културния елит на континента, много от които са преследвани от нацистите като антиавторитарни дисиденти или защото са евреи. Марсилия е последното свободно пристанище в Европа и крайната дестинация за бежанците, които отчаяно се опитват да намерят ново място за живот на свобода.

Когато пристига в града на 15 август 1940 г., Фрай има 3 000 долара в банкноти, залепени на крака му, и списък с 200 художници, писатели и интелектуалци, които са в черния списък на Гестапо и полицията на Виши. Малко повече от година по-късно, когато е принуден да напусне града, той е организирал забележително бягство, което е спасило около 2000 души. Сред тях са и някои от най-влиятелните артистични фигури в Европа: Марк Шагал, Марсел Дюшан, Ремедиос Варо, Макс Ернст, Хана Аренд, Жак Липчиц, Вилфредо Лам и много други.

Новият минисериал "Трансатлантик", предлага силно измислена версия на операцията на Фрай, базирана на романа "Портфейлът на полета" от Джули Орингер. Фрай присъства в сянка в сериала, а герои като Мери Джейн Голд - богата наследница, авантюристка и светска дама, която помага на Фрай, изиграна от Джилиан Джейкъбс - заемат по-централна роля в разказа.

Въпреки че в сериала Фрай, изигран от Кори Майкъл Смит, е показан като книжен и ненатрапчив учен, в реалния живот той е бил естествен бунтар. Той е роден в Ню Йорк през 1907 г. и е отгледан в Ню Джърси от протестантско семейство с либерални ценности. Постоянно дразни учителите си в няколкото пансиона, които посещава, а по-късно за кратко е изключен от Харвард. Фрай е класик, но също така е завладян от интелектуалния блясък и сложността на модернистичната култура - любими са му Джеймс Джойс и Т. С. Елиът. Едно пътуване до Германия през 1935 г. променя разбирането му за политиката и човешкия характер. Той става пряк свидетел на ужасяващото насилие, упражнявано от фашистките главорези - улични боеве, сплашване, а веднъж един щурмовак пробожда с нож човек в ръката му и го забива на масата в кафене.

Той чува слухове за намеренията на нацистите да ликвидират дисидентите в държавата и да малтретират еврейското ѝ население. Преживяването преобръща ключа на Фрай и насочва вродената му бунтарска нагласа към яростна омраза към нацизма и всичко, което той представлява.

На 25 юни 1940 г., след падането на Франция под властта на нацистите, Фрай се присъединява към 200 музейни куратори, художници, журналисти и еврейски бежанци на среща в хотел Commodore в Ню Йорк. Същия следобед се ражда Комитетът за спешно спасяване. Целта му е да помага на всички, които са преследвани от нацистите, включително на европейските художници, философи или писатели (както евреи, така и неевреи). Фрай доброволно заминава за Европа и става агент на ERC във Вишистка Франция.

Той лети до Лисабон и пътува с влакове до Марсилия, където си създава офис в Hôtel Splendide, с изглед към пристанището на града. Фрай веднага започва да създава мрежа от съюзници, които могат да кроят планове за бягство, да фалшифицират документи и да обменят пари на черния пазар. Фрай става известен сред нелегалната мрежа от бежанци във Франция и скоро е затрупан с молби за репатриране. Получава по 25 писма на ден, а телефонът му звъни непрекъснато. Един обикновен ден можел да включва до 120 интервюта. Освен това е притиснат между враждебната полиция на Виши, която постоянно го преследва в Марсилия, и раздразнителния Държавен департамент на САЩ, който в този момент се стреми да държи САЩ настрана от войната и смята работата на Фрай за незаконна и заплаха за техния неутралитет.

Фрай е воден от политически убеждения и от любовта си към изкуството. Но той помага и на всякакви преследвани малцинства - антинацисти, активисти, писатели и интелектуалци, които публично се противопоставят на политиката на Хитлер, и дори на британски войници, блокирани във Франция. Комитетът за спешно спасяване е все по-разочарован от постоянно разширяващия се списък с бежанци на Фрай и отношенията им се влошават. Но Фрай продължава мисията си. Опасността и високите залози на операцията му доставят адреналин, от който е трудно да се откаже. "Истината е, че тази работа ми харесва повече от всяка друга, която съм имал през живота си", пише той на съпругата си.

Фрай и екипът му наемат вила - Ер Бел - в покрайнините на Марсилия, която е оборудвана със стени с фрески, антични камини и роял. Тук отсядат много художници, докато Фрай работи по техните изходни визи и възможности за транспорт. Временно то става дом на група художници сюрреалисти, които зашеметяват Фрай с въображаемите си дискусии, открити любовни връзки и странни игри. Трансатлантик оживява с причудливо пресъздадените сцени от сюрреалистичните партита в Еър Бел и дори има сегменти от черно-бяло кино, вдъхновено от сюрреализма (съвременни почитания, направени в сюрреалистичен стил), за да предизвика аромата на творческата анархия.

Сред художниците и интелектуалците, пребивавали там, са титанични фигури в изкуството като роденият в Германия художник Макс Ернст, кубинският художник Вифредо Лам, испанският художник Ремедиос Варо и френският баща на сюрреализма Андре Бретон. Всички те се нуждаят от изходни визи, писмени декларации, които да успокоят имиграционните власти на САЩ, и билети за транспорт - лабиринт от бюрокрация, който Фрай и екипът му преодоляват, за да осигурят безопасното им придвижване от Европа.

Ернст заминава за Ню Йорк през Португалия с новооткритата си любовница Пеги Гугенхайм. Лам и Бретон помахаха за сбогом на Марсилия на борда на преоборудван товарен кораб, пътуващ за Мартиника. Варо емигрира в Мексико от Казабланка. След като Фрай разработва маршрут за бягство на еврейския художник от руски произход Марк Шагал, художникът му подарява малка рисунка в знак на благодарност: на нея е изобразена коза в козина, която държи цигулка. Шагал и семейството му пристигат с лодка в Ню Йорк през юни 1941 г.

Нов културен център

През декември 1941 г. списание "Форчън" описва притока на художници в Ню Йорк като "най-голямата миграция на интелектуалци от Византия насам". САЩ вече са дом на златното поколение на европейската култура. Но основното въздействие, както отбелязва Робърт Хюз, е, че американските художници виждат големите европейски културни герои "не като отдалечени полубогове или интелектуални бащи на другия бряг на Атлантическия океан, а като постоянни присъствия на сцената".

Самото присъствие на хора като Бретон, основателя на сюрреализма, утвърждава Ню Йорк като новия културен център на новия свят. То вдъхва на едно поколение нюйоркски художници нова мощна самоувереност и привлича международни творци да живеят и работят там. Ай Вейвей, Ширин Нешат и Йоко Оно (само малка част от тях) бяха част от новото поколение творци, които бяха привлечени не от Париж - предишната световна столица на изкуствата, а от Голямата ябълка.

Ернст е един от най-влиятелните културни емигранти. След като пристига в новия си роден град Ню Йорк, той започва да експериментира с техниката на рисуване "капка", използвана за първи път в картината му "Обърканата планета". Той окачва кутийка с боя над платното на три дълги въжета, пробива основата ѝ и като я люлее напред-назад, следите от пигмент автоматично създават абстрактна картина под нея. Техниката на капките ще окаже силно влияние върху абстрактния експресионизъм, особено върху Джаксън Полок, чийто метод на капките е в дълг към Ернст и другите сюрреалистични "автономни" техники.

Но не само Ню Йорк е облагодетелстван от културното изселване от Европа. Варо, която получава помощ от Фрай и ERC, за да избяга от Марсилия, се озовава в Мексико - страна, която трансформира и съживява артистичната ѝ визия. Тя попада във вдъхновяваща група от съмишленици, сред които са Фрида Кало, Диего Ривера и Леонора Карингтън, и открива стила, който ще се превърне в нейна отличителна черта: свръхдетайлен, фантастичен сюрреализъм, пропит с фин феминистки подтекст.

Уифредо Лам, художник от кубински произход, който се е сражавал в Испанската гражданска война и е бил обучаван от Пабло Пикасо, в крайна сметка се завръща в родната си Куба през Мартиника през 1941 г. благодарение на Фрай и ERC. В Куба той се вдъхновява от преплитащите се култури и идентичности на родината си, разширявайки европейския език на сюрреализма, за да включи теми като социалната справедливост, расовата идентичност и постколониалната политика, и оставяйки някои от най-силните картини, създадени в края на ХХ век.

Всички тези художници, както и много други, са в дълг към Вариан Фрай. Но докато те процъфтяват в новите си домове, животът на самия Фрай страда, когато се завръща в Америка. Той трудно се приспособява към цивилния живот след високооктановите си операции в окупирана Европа. Съпругата му се развежда с него, той е отхвърлен от американската армия и дори ERC се дистанцира от него.

Трагично е, че работата му по време на войната е призната чак много години след смъртта му през 1967 г.: през 1994 г. е обявен за "Праведник сред народите" от Яд Вашем (в памет на хората, които не са евреи, рискували живота си, за да ги спасят по време на Холокоста), а през 1997 г. френското правителство го награждава с Ордена на почетния легион.

В "Трансатлантик" Фрай е по-скоро усърден работник, който проблеми, отколкото герой, а светлината на славата е хвърлена върху множество други важни личности в тайната му мрежа. Не виждаме разцвета на толкова много артистични кариери, който е станал възможен благодарение на неговите действия, нито въздействието, което тези артисти са имали след това върху Ню Йорк, превръщайки го в културен център в края на XX век. Но поне неговата ценна и смела работа по време на войната получава част от признанието, което напълно заслужава.