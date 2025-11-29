Свят

Шри Ланка обяви извънредно положение: 132 загинали и стотици изчезнали след циклона Дитуа

Бедствието е разрушила над 15 000 домове, изпращайки 78 000 души във временни държавни убежища

29 ноември 2025, 16:01
Ш ри Ланка обяви извънредно положение в събота и призова за международна помощ, след като броят на жертвите от проливните дъждове и наводненията, предизвикани от циклона Дитуа, нарасна до 132, като други 176 са обявени за изчезнали. 

МВнР: Български туристи са блокирани в Шри Ланка заради наводнения

Бедствието е разрушила над 15 000 домове, изпращайки 78 000 души във временни държавни убежища, съобщи Центърът за управление на бедствията (DMC). Президентът Анура Кумара Дисанаяке задейства законите за извънредно положение, които му дават широки правомощия за справяне с опустошенията след седмица проливни дъждове на острова. „Имаме 132 потвърдени загинали и други 176 са изчезнали“, каза генералният директор на DMC Сампат Котувегода, добавяйки, че усилията за оказване на помощ са били подсилени с разполагането на армията, флота и военновъздушните сили. В събота военните спасиха 69 пътници от автобус, включително немски турист, които бяха изоставени в района на Анурадхапура след 24-часова операция, включваща хеликоптер и военноморски лодки. Един от пътниците, говорейки пред репортери в местна болница, каза, че военните моряци са им помогнали да се изкачат на покрива на близка къща, след като са използвали въжета, за да им помогнат безопасно да преминат през наводнението.

„Имахме голям късмет... докато бяхме на покрива, част от него се срути... три жени паднаха във водата, но им беше помогнато да се върнат на покрива“, каза Шанта. Хеликоптер трябваше да прекрати първоначалния опит за спасяване, тъй като низходящият поток от роторите заплашваше да отнесе покрива, на който бяха кацнали, каза той. По-късно те бяха спасени от военноморски лодки. 

Пътищата в централния район на Бадула останаха недостъпни, оставяйки много села откъснати, а хуманитарните помощи невъзможни за преминаване. „Загубихме двама души в нашето село... други се укриват в храм и къща, която все още стои“, каза Саман Кумара от село Маспанна в Бадула, един от най-засегнатите райони. 

