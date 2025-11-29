Украйна порази с дронове два танкера от руския сенчест флот

Свят

29 ноември 2025, 15:24
Източник: БТА

У крайна удари с морски дронове два танкера, използвани от Русия за износ на нефт, съобщи днес представител на Службата за сигурност на Украйна (ССУ), цитиран от Укринформ.

Турските власти съобщиха, че взривове са разтърсили вчера два танкера от сенчестия флот близо до Босфора. Пожари са избухнали и на двата плавателни съда, като са предприети операции по спасяването на хората на борда, предаде Ройтерс.

По данни на ССУ двата танкера - "Кайрос" и "Вират" - са били празни и са пътували към пристанището в Новоросийск, голям руски петролен терминал. 

"На видео се вижда как, след като биват ударени, двата танкера претърпяват критични щети и са на практика извадени от строя. Това ще нанесе голям удар по руския нефтен транспорт", каза представителят на ССУ.

Министерството на транспорта на Турция съобщи, че корабът "Вират" е понесъл незначителни щети след атаката и е в стабилно състояние, а екипажът е добре. Спасителните екипи са евакуирали 25 членове на екипажа от 274-метровия "Кайрос" след пожара, отбелязва институцията.

Украинското правителство многократно призова за по-строги мерки срещу сенчестия флот, който се използва за заобикаляне на международните санкции и който според Киев помага на Русия да изнася огромни количества нефт и да финансира по този начин войната си в Украйна.

Източник: БТА/Любомир Мартинов    
