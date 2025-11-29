Морски дрон е атакувал танкер на руския "сенчест флот"

Свят

Все още не е известно кой стои зад нападението

29 ноември 2025
Източник: БТА

Т урция заяви днес, че безекипажен плавателен съд вероятно е атакувал танкер от "сенчестия флот" на Русия в Черно море край бреговете на Турция, след като корабът беше атакуван първоначално снощи, предаде Ройтерс.

Турското министерство на транспорта заяви в съобщение, че корабът "Вират" ("Virat") е понесъл незначителни щети след атаката и е в стабилно състояние, а екипажът е добре.

Танкер пострада при удар на украински безпилотен апарат в Керченския пролив

"Вират", който вероятно е бил атакуван от морски дронове на около 35 мили от брега в Черно море, изглежда е нападнат отново тази сутрин от безекипажни плавателни съдове. ("Вират") е понесъл незначителни щети на десния борд над водолинията", посочва министерството.

Все още не е известно кой стои зад нападението, отбелязва агенцията.

Отделно турските власти продължават усилията за потушаване на пожара и охлаждане на друг плаващ към Русия танкер, който се запали след експлозия в Черно море вчера, посочва министерството.

Спасителните екипи са евакуирали 25 членове на екипажа от 274-метровия "Кайрос" ("Kairos") след пожара, отбелязва институцията.

Русия: Безпилотни катери са атакували патрулен кораб в Черно море

Вчера Турция заяви, че "Кайрос" е плавал към руското пристанище Новоросийск, когато съобщил за "външен удар", причинил пожара на около 28 морски мили от турския бряг.

И "Кайрос", и "Вират" са в списъка на корабите, които са обект на санкциите, наложени на Русия след пълномащабната й инвазия в Украйна през 2022 г., според данни на Лондонската фондова борса, отбелязва агенцията.

Източник: БТА, Ваня Накова    
