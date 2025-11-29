Свят

Китай прави мащабна инспекция на високи сгради след пожара в Хонконг

Местните власти трябва да извършат щателни проверки и да предприемат незабавни коригиращи действия

29 ноември 2025, 14:44
Китай прави мащабна инспекция на високи сгради след пожара в Хонконг
Източник: БТА

К итай ще направи мащабна инспекция на стандартите за спазване на пожарна безопасност във високите сгради в цялата страна, след като пожар в Хонконг отне живота на най-малко 128 души, предприемайки мерки за предотвратяване на друго подобно бедствие в страната, съобщи Ройтерс. 

Специално внимание че бъде обърнато на сгради, които трябва да бъдат ремонтирани, се каза в изявлението на китайското Министерство на управление при кризи. "Трябва да засилим управлението на пожарната безопасност, за да защитим ефективно живота и имуществото на хората", съобщи министерството.

Десет загинали и девет ранени при пожар в Китай

Комитетът на труда към Държавния съвет е издал нареждане до местните власти за започване на инспекцията, се казва още в изявлението.

Китайските власти са нащрек спрямо инциденти, които биха могли да повлияят на социалната стабилност, след опустошителния пожар в Синдзян-уйгурския автомонен район през 2022 г., който доведе до смъртта на 10 души и предизвика протести в цялата страна на фона на строгите ограничения заради КОВИД-19.

Инциденти с жилищни сгради в Китай и Индия

Пожарът в Хонконг представлява сериозно изпитание за контрола на Китай върху града, като Пекин действа бързо, за да покаже, че отдава изключително значение на трагедията. В съобщението относно инспекционната кампания са очертани четири ключови области: проверка на запалими материали, използвани във вътрешни изолационни системи, забранени строителни материали като бамбукови скелета, противопожарно оборудване и пътища за евакуация при спешни случаи.

Според изявлението местните власти трябва да извършат щателни проверки и да предприемат незабавни коригиращи действия, когато бъдат установени рискове за безопасността.

"Ще бъдат предприети строги мерки срещу сериозни нарушения, а тези, които не успеят да отстранят основните рискове за безопасността, ще бъдат подведени под отговорност", заяви Министерството на управление при кризи. 

Вижте повече в нашата галерия: Бамбуково скеле разпали смъртоносен пожар в Хонконг

Източник: БТА, Александър Евстатиев    
Пожарна безопасност Китай Високи сгради Проверки за безопасност Хонконгски пожар Министерство на управление при кризи Строителни материали Жертви Евакуационни пътища Предотвратяване на бедствия
