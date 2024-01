Снуп Дог ще бъде консултант на NBC за Олимпийските игри в Париж

А мериканският рапър Снуп Дог ще бъде консултант на NBC по време на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., съобщи телевизионният канал, предаде АФП.

"Нека празнуваме, нека направим тези игри незабравими, нека издухаме конкуренцията и да позволим на най-добрите да заблестят като злато", заяви хип-хоп звездата.

