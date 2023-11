Снуп Дог обяви, че спира цигарите

И звестният американски рапър Снуп Дог, чийто имидж е свързан с марихуаната, изненада феновете си, като обяви в четвъртък, че спира цигарите, съобщава АФП.

„След много обмисляне и обсъждане със семейството ми, реших да спра цигарите. Моля, уважавайте правото ми на личен живот в момента“, публикува той в социалните си медии.

Калифорнийският артист не уточни дали под това има предвид да се откаже само от тютюна или и от канабиса.

Много от феновете му реагираха на това съобщение със скептицизъм, като увериха, че е шега, докато други бяха притеснени от потенциални здравословни проблеми за звездата.

Snoop Dog announced on social media, "After much consideration & conversation with my family, I’ve decided to give up smoke. Please respect my privacy at this time." https://t.co/oGNrCtliit pic.twitter.com/aLAXqtDSCM