Смъртоносно приземяване: Пътничка падна от десетия етаж по време на круиз

Т рагедия на карибски круиз стресира всички пътници, след като жена падна смъртоносно от балкона си - и се приземи върху друг човек долу, предава Daily Mail.

Неназованата жена, която според някои от присъстващите на борда е паднала от поне 10 етажа, се е прехвърлила през бариерата малко след като корабът на Virgin Voyages, Valiant Lady, е напуснал Маями в 18:00 ч. в неделя вечерта.

Пътникът, върху когото се е приземила, не е пострадал сериозно.

Вчера вечерта, малко след отплаването, имаше спешна медицинска помощ, в която участваше един от нашите пътници - заяви говорител на Virgin.

"Този пътник е преминал през балкона си на долната палуба и въпреки че е получил незабавна медицинска помощ, е починал. "Дълбоко сме натъжени от тази загуба на живот и мислите и сърцата ни са с близките на този човек.

Корабът е пътувал за Роатан, остров в Хондурас, и се е очаквало да пристигне във вторник. Вместо това той се върна в Маями, като акостира отново около 2 ч. в понеделник.

Тялото на жената е било откарано с линейка и корабът е продължил плаването си.

"Току-що започнах първия си круиз с Virgin Voyages... и някой падна от балкона си и умря" - написа Мел Мъри в Туитър.

Друг пътник, Уилсън, написа в Туитър в 1:50 ч. в неделя сутринта: '@VirginVoyages хей, какво става с нашето пътуване с Valiant Lady?

"Екипажът не ни е съобщил нищо за маршрута или причината за завръщането ни в Маями".

След това капитанът съобщи на пътниците какво се е случило и че вече няма да пътуват до Роатан. Втората планирана спирка в Коста Мая в Мексико, предвидена за сряда, също беше променена поради сложните метеорологични условия.

В момента Valiant Lady е на път за мексиканското пристанище Козумел, където ще акостира, преди да се върне обратно през остров Бимини на Бахамите. Корабът ще се завърне в Маями по разписание в събота сутринта. На пътниците се предлага кредит за бъдещ круиз, съобщи един от тях.

Valiant Lady беше пусната на вода през ноември, а цената на шестдневните им круизи започва от 1700 долара на човек.

Сестринският му кораб Scarlet Lady - първият, пуснат на вода от Virgin Voyages - отплава през 2021 г.

