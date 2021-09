Майка почина, жертвайки се за децата си в открито море

Ж ена от Венецуела бе обявена за герой, след като е успяла да спаси децата си след четири дни в открито море.

Какво се е случило

Марили Чакон, съпругът ѝ и двете им деца - на 6 и на 2 годинки, са били на круиз до Тортуга, Венецуела, заедно с още петима души. Голяма вълна обаче разцепва яхтата им на 3 септември т.г.

Инцидентът принудил оцелелите да прекарат четири дни на малка спасителна лодка под жаркото слънце. За да поддържа децата си живи, майката пие урината си, за да може да кърми двете си деца.

