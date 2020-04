Повече роботи, по-малко шведски маси: Ще пътуваме отново, но ще бъде много различно

Е дин от най-силно засегнатите от пандемията от COVID-19 сектори е туристическият. А след преминаването ѝ круизните пътувания вероятно никога няма да изглеждат като преди. В момента основната цел на компаниите, които оперерират в този сектор, е просто да оцелеят. Преди да бъдат възобновени пътуванията по море обаче ще бъдат въведени редица промени, прогнозира анализаторът Стюарт Чирън, цитиран от CNBC.

"More robots, fewer buffet lines: You will cruise again, but it will look very different" https://t.co/m5SyFbGoEo