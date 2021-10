Смъртоносни същества се появиха край бреговете на Великобритания (СНИМКИ)

С мъртоносни същества, които често биват бъркани с медузи, се появиха по британските плажове, край бреговете на графство Корнуол.

Въпреки че инцидентите са изключително редки, само едно ужилване от отровните физалии, наречени „плаващ терор“, е достатъчно да убие човек, дори ако съществото вече е мъртво, предупреждават експерти по дивата природа, цитирани от Mirror.co.uk

Този нашественик иска да влезе в дома ви през есента

Killer 'jellyfish' with venomous tentacles up to 160ft long invade UK beaches https://t.co/1zPZaJuXDZ pic.twitter.com/cLGgfK0X9B

Посетителка на плажа Сенън споделя, че преди да си тръгне, забелязала на пясъка виолетова медуза.

„Никога преди не бях виждала такова нещо. Не съм сигурна колко редки са тези същества за това време на годината. Но изглеждаше много красиво“, разказва тя пред Cornwall News.

На следващия ден доброволци от Корнуол, които се грижат за чистотата на плажовете, публикували съобщение, че във Великобритания се е върнала отровната физалия, позната още като Португалска галера (Physalia physalis).

Орлите - смъртоносният мах на криле

Физалията е морско безгръбначно, близък родственик на медузата. В действителност това е сифонофора – колония от четири типа миниатюрни, силно изменени индивиди, представляващи специализирани полипи и медузоиди, всеки от който изпълнява някаква функция, като част от тялото.

На външен вид представлява грозд от „пипала“, провесени от пълен с газ тъмносин, наподобяващ на платно на ветроход орган (плавателен мехур), който се издига на около 20 cm. над морската повърхност и с който става придвижването – откъдето идва и името на организма.

Killer 160ft jellyfish wash up in Britain: Storms drive Portuguese Man O'War from deep sea into shallow waters https://t.co/nq2S8zLMW7