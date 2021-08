5 смъртоносни болести, които ни дебнат от бързата храна

В ъпреки, че десетилетия наред лекарите предупреждават за опасностите, американците, а и хората по целия свят, ядат все повече бърза храна, пише сайтът Eat This Not That. Според Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията, почти 40% от населението на САЩ яде бърза храна абсолютно всеки ден.

Може би не е случайно, че затлъстяването и наднорменото тегло също бележат рекордни нива сред американците. Но освен да осигури неприятно преживяване в банята и да развали фигурата ви, редовното хранене с бърза храна крие и немалък риск от

пет сериозни и потенциално смъртоносни заболявания.

Следващият път, когато минете покрай някоя верига за бързо хранене и ви се прииска да хапнете мазно бургерче или картофки например, припомнете си какви опасности крие и просто подминете.

Вижте до кои потенциално смъртоносни заболявания може да доведе редовното ядене на бърза храна в галерията ни.

