Смъртоносна атака: Риба променя цвета си и "светва" (ВИДЕО)

Р ибите марлин са едни от най-големите хищници в океана. Те са и едни от най-бързите риби на планетата. Известно е, че марлините ловуват на групи, като се редуват да зашеметяват и след това да грабват сардини от средата на ятото. Сега, с помощта на нова технология за дронове, изследователите са разкрили изненадваща информация за това как тези риби координират атаките си, без да се нараняват взаимно, и всичко това е свързано с цвета им.

Известно е, че шарените марлини променят цвета си, но кадрите от дрона разкриват на екипа, че атакуващите марлини стават много по-ярки в ивиците по тялото си, преди да нападнат, а след това се връщат към цвета си отпреди лова.

Марлините притежават дълги, издължени муцуни, които могат да се използват за зашеметяване и улавяне на плячката, но също така могат да наранят други животни в тропическите води на Тихия и Индийския океан. Дължината им може да достигне 4 метра и теглото им е около 113-204 килограма, според Националната администрация за океаните и атмосферата NOAA.

"За първи път документирахме бърза промяна на цвета при групово ловуващ хищник, докато марлини ловуват ята сардини", казва в изявление Алисия Бърнс от Хумболтовия университет в Берлин, Германия.

Изследователите са анализирали 12 видеоклипа на марлини, ловуващи по този начин. Във всеки клип са присъствали по два различни марлина, за да могат изследователите да сравнят цветовете между тях.

"Установихме, че атакуващият марлин "светва" и става много по-ярък от своите събратя, докато извършва атаката, а след края на нападението бързо се връща към своята "неярка" окраска", продължава Бърнс.

