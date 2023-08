Предупреждение от властите! Изключително опасни отровни риби на Крит

В ластите на Крит предупреждават за нарастващо присъствие на отровни риби, които дори могат да причинят ампутации на части от човешкото тяло. Рибарите също така изразяват голяма загриженост относно увеличаването на популацията на сребърната пухкавка във водите на Додеканезите и Крит и казват, че риболовът и туризмът са застрашени.

Тази риба, забелязана за първи път преди 20 години, заплашва да направи риболова напълно невъзможен и рибарите призовават държавата и региона на Крит да информират туристите да бъдат внимателни и в същото време да финансират "борбата с рибата", защото щетите върху морската среда вече са огромни.

Янис Андрулакис, президент на префектура Ираклион, казва, че са регистрирани редица инциденти, причинени от сребърната риба, която произхожда от Индийския океан.

„Вече казахме на властите в района на Крит да информират туристите за рибите, защото са агресивни. Те могат да се появят на 20 места около Крит и да стигнат до глезените на плувците. Помните ли случая с нахапаното дете в Сити преди година и половина? Детето трябваше да бъде оперирано. Имахме друг случай на Калимнос. Досега има осем инцидента. Това са само известните случаи, повярвайте ми, има още много, но ги крият, за да няма щети за туризма“, твърди Андракулис.

Директорът на изследванията в националната лаборатория Горгос Серпес също потвърждава, че е имало нападения от тази риба върху плувци.

„Някои атаки са завършили с ампутация. Например сребърна риба пухкавка е откъснала пръста на човек, докато той плувал. Имали сме такива ситуации. Тя може да се види като нещо светещо и движещо се. Ето защо е добре да внимавате, докато плувате“, казва Серпес, според когото рибата е дошла през Суецкия канал.

