Смъртоносен „зомби наркотик“, за който се смята, че съдържа човешки кости, сее хаос в Западна Африка

Н ов полинаркотик, наречен куш, сее хаос в Западна Африка, особено в Сиера Леоне, където се смята, че убива около дузина души всяка седмица и хоспитализира хиляди.

Наркотикът, приеман предимно от мъже на възраст между 18 и 25 години, кара хората да заспиват докато вървят, да падат, удрят главите си в твърди повърхности и да изскачат на улицата в трафика.

Кушът не трябва да се бърка с лекарството със същото име, което се среща в САЩ, което е смес от "постоянно променящ се набор от химикали" и се пръска върху растителна маса и се пуши.

Кушът в Сиера Леоне е доста различен - това е смес от канабис, фентанил, трамадол, формалдехид и, според някои, смлени човешки кости.

Сместа се приготвя от местни престъпни банди, но съставните наркотици са с международен произход, без съмнение улеснени от интернет и цифровите комуникации.

Докато канабисът се отглежда широко в Сиера Леоне, смята се, че фентанилът произхожда от тайни лаборатории в Китай, където наркотикът се произвежда незаконно и се изпраща до Западна Африка.

Трамадолът има подобен източник, а именно нелегални лаборатории в Азия. Съобщава се също, че в тази смес присъства и формалдехид, който може да причини халюцинации, но що се отнася до смлените човешки кости, все още няма окончателен отговор дали и те се добавят или не, откъде биха дошли и защо изобщо биха ги включили.

Някои хора казват, че крадците на гробове ги осигуряват, но няма преки доказателства за това.

Но защо изобщо някой би добавял кости?

Някои предполагат, че съдържанието на сяра в костите причинява състояние на опиянение. Друга причина може да е съдържанието на наркотици в самите кости, ако починалият е употребявал фентанил или трамадол.

И двете обаче са малко вероятни. Нивата на сяра в костите не са високи. Пушенето на сяра би довело до производството и вдишването на силно токсичен серен диоксид. Всяко съдържание на наркотик в костите е недостатъчно за предизвикване на физиологичен ефект.

Къде е открит наркотикът?

Съобщава се за него както в Гвинея, така и в Либерия, които споделят сухопътни граници със Сиера Леоне, което прави трафика на наркотици лесен.

Кушът струва около пет леона (20 британски пенса) на джойнт, който може да се използва от двама или трима души, като на ден се консумират до 40 джойнта.

People getting high now with human bones in Sierra Leone, with a new drug called ‘kush’ 😳 pic.twitter.com/ui3SE0X3Eq

Това представлява огромен разход за наркотици и илюстрира пристрастяващата природа на сместа в страна, където годишният доход на глава от населението е около £500.

Ефектите от наркотика варират и зависят от потребителя и конкретното съдържание на закупения джойнт. Канабисът може предизвиква еуфория, релаксация и променено състояние на съзнанието.

Фентанилът, изключително мощен опиоид, предизвиква еуфория и объркване и предизвиква сънливост сред широк спектър от други странични ефекти.

По същия начин, трамадолът, който също е опиоид, но по-малко мощен от фентанила (100 mg трамадол има същия ефект като 10 mg морфин) води до това, че потребителите стават сънливи и „отдалечени от реалността“, изключват се от нещата, които се случват около тях.

Опасността от наркотика е двойна: има риск от самонараняване и от сериозно пристрастяване. Друг проблем е необходимостта от финансиране на следващата доза, често постигано чрез проституция или престъпна дейност.

Присъединяване към редиците на съществуващите полинаркотици

Кушът е друг пример за смес от много наркотици, с които криминалистите все по-често се сблъскват. Друг наркотик на базата на тютюн и канабис, nyaope, известен още като whoonga и се среща в Южна Африка.

При него тютюнът и канабисът са смесени с хероин и антиретровирусни лекарства, използвани за лечение на СПИН, някои от които са халюциногенни.

В Южна Африка се пуши още един полинаркотик - „бяла лула“, смес от метаквалон (Mandrax), канабис и тютюн.

A new drug called kush is wreaking havoc in west Africa, particularly in Sierra Leone where it is estimated to kill around a dozen people each week and hospitalise thousands.



https://t.co/bjmP3z6KJK