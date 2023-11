"Заплаха за нацията": Какво превръща хората в САЩ в зомбита

Н ов изключително опасен наркотик, характеризиращ се със "зомби" ефект, беше обявен от американското правителство за "заплаха за нацията". Транк, който съдържа активното вещество ксилазин, води до появата на дълбоки рани по телата на приемащите го, тежки симптоми на затваряне в себе си и много висока смъртност, пише германската обществено-правна медия ZDF. Но и други медии се спират на темата, съобщава Deutsche Welle .

От месеци в социалните мрежи се разпространяват видеоклипове на хора под въздействието на транк, известен на разговорен език и като "зомби дрога". В платформите като ТикТок публикациите, показващи ефекта от него, стават изключително популярни, достигайки до 15 милиона клика. Какво се крие зад всичко това, пита в свой материал германската обществено-правна медия.

Активната съставка на новия наркотик - ксилазин - първоначално е била използвана при упояването на коне, елени и други животни. От няколко години насам тя вече се използва като добавка към наркотици като хероин и фентанил. Целта е удължаване на ефекта им. Уличното име на наркотика е транк.

#MythbustingMonday Tranq (pronounced "trank") is an animal tranquilizer that prolongs the high of opioids. Tranq is unusual because it can cause open sores and severe infection among injection drug users.



For more information, visit: https://t.co/rrteF7KnbD or @iheard_stl pic.twitter.com/nekdJToXiZ