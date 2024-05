Слънцето се доближава към пореден максимум на активност

С лънцето увеличава активността си, както се очакваше, и се доближава до поредния максимум, съобщи Юнивърс тудей.

Само за 24 часа - на 5 и 6 май има три изригвания на Слънцето със сила X1.3, X1.2 и X4.5. Те бяха регистрирани от Обсерваторията за слънчева динамика на НАСА.

The Sun is increasing its intensity on schedule, continuing its approach to solar maximum. In just over a 24-hour period on May 5 and May 6, 2024, the Sun released three X-class solar flares measuring at X1.3, X1.2, and X4.5..



