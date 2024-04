Проучване: Венера изпуска въглерод и кислород

П ланетарните атмосфери обикновено са пропускливи. Помислете за това - без непробиваема преграда, която да го задържа срещу празнотата, част от него със сигурност ще се просмуче и разсее в много слабата среда в междинните части на пространството.

(Във видеото може да научите повече за: Откриха планета-близнак на Венера)

Всеки ден Земята губи около 90 тона атмосферен материал. Това не е достатъчно, за да се промени, но ни дава няколко насоки за това защо някои от другите планети са такива, каквито са. Смята се например, че Венера някога е била умерен свят като Земята, с течна вода на повърхността си. Сега тя е изпепеляващ ад - планета, задушена от облаци въглероден диоксид, от които вали сярна киселина.

Сега космическият апарат, преминаващ покрай злия близнак на Земята, откри атоми на въглерод и кислород, изтичащи от Венера, което в комбинация с предишни открития за загубата на водород може да даде сведения за поразителната трансформация на планетата.

