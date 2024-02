„Слуховете са верни“: Дрейк проговори за интимното си видео

Д рейк се подигра на предполагаемото си голо видео, което изтече в Интернет, по време на концерт в Нешвил..

Малко след като излезе на сцената, рапърът каза в микрофона : „Знам, че вероятно чакате от мен да говоря за това, така че – слуховете са верни.“

След кратка пауза той добави: „Баща ми е тук! Това ли чакахте?“

Въпреки че баща му, Денис Греъм, присъстваше, ясно е, че Дрейк шеговито повдигна темата в съзнанието на всички.

По-рано тази седмица 37-годишният изпълнител се насочи към X (бивш Туитър), след като видео, което го показва как лежи в леглото, докато си играе с гениталиите си, изтече онлайн.

Drake addresses his alleged leak at his latest concert:



“I know y’all have been waiting on me to address this, so the rumors are true… my dad is here tonight! That’s what y’all been waiting on right?” pic.twitter.com/U09EDsWCgO