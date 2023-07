"Никой не е в безопасност“: Инцидент с телефон и с Дрейк (ВИДЕО)

П о време на откриването на турнето на Дрейк "It's All a Blur" в Чикаго в сряда негов фен хвърли мобилния си телефон по канадския рапър, докато той изпълняваше песента си Ginuwine "So Anxious".

Според видео от инцидента мобилното устройство е ударило 36-годишния Дрейк в ръката, но той не е позволил на момента да прекъсне изпълнението му.

Дрейк изгледал как телефонът се приземява на земята и продължил да пее хита от 1999 г.

fan throws phone at Drake in Chicago pic.twitter.com/eYUB3iSwsT — Daily Loud (@DailyLoud) July 6, 2023

По време на концерта рапърът също така влезе в колаборация с холограма на по-млада версия на себе си. Във видеоклип, публикуван в Twitter, Дрейк седи на кожен диван, докато изпълнява хита си "Look What You've Done", а тийнейджърското му аз подскача с глава в такт с музиката.

Drake performs next to a hologram of his younger self at his #ItsAllABlur Tour. pic.twitter.com/SvLQg8U9zu — Pop Crave (@PopCrave) July 6, 2023

Въпреки че Дрейк очевидно не е пострадал от телефона, други знаменитости нямаха такъв късмет.

Миналия месец Bebe Rexha разкри, че е получила масивна рана, след като посетител на концерт я е ударил в окото с мобилен телефон по време на изпълнението ѝ в Ню Йорк на 18 юни.

Тогава 33-годишната изпълнителка на "I'm Good" публикува селфи в Instagram, което показва огромната синина на лявото ѝ око.

Николас Малваня, мъжът, който хвърли телефона по Rexha, беше арестуван и обвинен за инцидента. Той обаче твърди, че просто се е опитал да участва в нова тенденция в TikTok.

Напоследък телефоните не са единственото нещо, което феновете хвърлят по сцената.

Певицата Пинк беше изненадана, когато наскоро неин фен хвърли прахта на майка си на сцената при нея.

С шокирано изражение на лицето 43-годишната изпълнителка призна: "Не знам как се чувствам от това", преди да постави пепелта на ръба на сцената.