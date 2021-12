Дрейк оттегли сам номинациите си за „Грами“

Ч етирикратният носител на „Грами“ Дрейк и неговите мениджъри поискаха от Звукозаписната академия да оттегли двете му номинации за престижните награди от финалния кръг на гласуването.

Новината съобщиха двама души, запознати с решението на изпълнителя, пред Асошиейтед прес. Те каза още, че

молбата на Дрейк е била уважена от Академията.

