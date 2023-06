"Сложното" завръщане на култовата сватбена рокля на Кари Брадшоу

И просто така, прословутата сватбена рокля на Кари Брадшоу се завръща на екран.

През ноември Сара Джесика Паркър беше заснета на снимките на "И просто така" в незабравимата булчинска рокля на героинята ѝ от "Сексът и градът" дело на Вивиън Уестууд - и дизайнът най-накрая се завърна триумфално на премиерата на сезон 2 на сериала.

Why bringing back Carrie’s wedding dress on ‘And Just Like That’ was ‘complicated’ https://t.co/sYg3ol9Fd2 pic.twitter.com/Ni6GyzBO6k — Page Six (@PageSix) June 22, 2023

След като видяха оригиналните снимки от снимачната площадка, феновете се зачудиха дали Кари няма да се омъжи отново; все пак бившият ѝ пламък Ейдън Шоу се завръща този сезон.

Но както се оказва, вместо това главната героиня на сериала вади роклята, „пазарувайки“ от собствения си гардероб за парти визия, след като роклята, която трябва да носи, не може да бъде ушита навреме.

Sarah Jessica Parker Reveals ‘Complicated’ Path to Rewearing Carrie’s Wedding Dress in 'And Just Like That…' https://t.co/f58KLbvmde — People (@people) June 22, 2023

58-годишната Паркър заяви пред People, че продуцентите на сериала "не бяха напълно сигурни, че ще успеем да върнем роклята" за снимките.

"Тя се намираше в Лондон и откриването ѝ беше сложно - да я прекараме навреме през митницата и да се уверим, че това всъщност е оригиналната рокля? Цветът изглеждаше различен", казва тя.

И тъй като Кари за първи път носи роклята на неуспешния си брак с Тузара, тя и екипът са имали намерение да променят представата за стила. Макар да запази синьото перо на главата си от филма от 2008 г., този път Кари добави нова пелерина в син цвят, ръкавици и токчета.

"And Just Like That"'s Costume Designer on Carrie's Season 2 Wedding Dress Scene https://t.co/1Yo3CDp4Vv pic.twitter.com/5jPXBhrNL7 — Jolly Chirpy (@jollychirpy) June 21, 2023

Звездата от "Сексът и градът" също така не била сигурна, че все още ще се побере в роклята повече от десетилетие по-късно, и нарече чувството "ужасяващо да я облече".

"И точно по този начин промених предназначението на болката си", обясни Кари в гласа си зад кадър по време на епизода, след като даде нов живот на дизайнерската си рокля.

Изглежда, че всичко старо наистина е ново - включително и "Сексът и градът", който наскоро отпразнува своята 25-годишнина.