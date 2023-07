Задържаха жена, свързана със смъртта на внука на Робърт де Ниро

П олицаите в Ню Йорк са задържали жена, която според тях е пряко свързана със смъртта от свръхдоза наркотици на внука на Робърт де Ниро - Леандро де Ниро Родригес, а по случая вече работят и федералните служби, съобщава интернет порталът Ти Ем Зи.

Разкриха причината за смъртта на внука на Робърт де Ниро

Източници от правоохранителните органи разказват, че 20-годишната жена е била арестувана в четвъртък от съвместна оперативна група на полицията и федералната служба и смятат, че тя е продавала наркотици на Леандро преди смъртта му, която според майка му се дължи на предозиране с фентанил.

Woman arrested in connection to suspected OD death of Robert De Niro’s grandson Leandro https://t.co/7ZRbeFRlhu pic.twitter.com/wEBWLFN9uB

В момента заподозряната се разпитва и все още не се знае какви обвинения ще ѝ бъдат повдигнати.

19-годишният Леандро де Ниро Родригес беше намерен мъртъв в апартамент на 2 юли. Той участваше във филма „Роди се звезда“ от 2018 г. в ролята на сина на най-добрия приятел на Брадли Купър, Джордж „Нудълс“ Стоун, изигран от Дейв Шапел. Леандро участва и в „Кабаре "Максим“ през 2018 г.

Почина 19-годишният внук на Робърт де Ниро

Източници от правоохранителните органи са съобщили пред Ти Ем Зи, че смъртта на Леандро се разследва като следствие от свръхдоза - в близост до тялото му са открити както наркотици, така и принадлежности за тях.

A suspect has been arrested in connection with the death of Robert De Niro's grandson, Leandro De Niro-Rodriguez.https://t.co/Dt6ctObmjO