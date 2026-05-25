След наводненията: Трима министри проверяват авариралия водопровод в Севлиево

Н а 25 май министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски ще проверят напредъка във възстановяването на авариралия западен водопроводен клон за Севлиево.

Каква е актуалната обстановката в България след наводненията (ОБЗОР)

Съоръжението бе прекъснато от повишеното ниво на река Видима вследствие на обилните валежи на 22 май, като от него е откъснат участък с дължина 87 метра.

Довеждащият водопровод захранва град Севлиево и селата Сенник, Душево, Кормянско, Раховци, Петко Славейков и Хирево. Поради скъсването му към момента водоподаването за населените места е прекъснато.

За водоснабдяване на населението в тях е направена организация за поставяне на водоноски с питейна вода. Осигурена е и бутилирана минерална вода от държавния резерв.