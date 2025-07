„Изключително щастливи“: Брадли Купър е готов за брак с Джиджи Хадид

Б радли Купър и Джиджи Хадид може съвсем скоро да минат под венчилото, съобщава източник пред Page Six.

Според близък до двойката, отношенията им стават все по-сериозни, а Купър вече „обмисля брак и общи деца с Джиджи“.

„Възможно е да ѝ предложи до няколко месеца“, разкрива източникът.

‘Incredibly happy’ Bradley Cooper wants to propose to Gigi Hadid: source https://t.co/tcczbZrx5F pic.twitter.com/t94KGik8VP

50-годишният актьор от „Последният ергенски запой“ и 30-годишният супермодел предизвикаха слухове за романтична връзка още през октомври 2023 г., когато бяха забелязани на интимна вечеря в популярния сред звездите ресторант Via Carota в Ню Йорк. Оттогава са неразделни.

По думите на източника, двойката обсъжда и идеята за общо семейство. „И двамата си представят бъдеще със смесено семейство – с дъщерите си и евентуално с още деца заедно.“

„Изключително щастливи са и живеят в своя собствен балон“, добавя източникът.

Купър има дъщеря от бившата си партньорка, супермодела Ирина Шейк. Хадид също е майка – тя отглежда дъщеря от връзката си със Зейн Малик, бивш член на One Direction. Двамата се разделиха през 2018 г. и споделят попечителството над детето си.

„Зейн и аз планираме графика за попечителството с месеци напред“, разказа Хадид в интервю за Vogue миналата година. „Разбира се, понякога се налагат промени, но си сътрудничим и се подкрепяме.“

We may see a big announcement coming from Bradley Cooper and Gigi Hadid soon 👀👀 https://t.co/tlKsp4aGsC