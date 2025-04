Щастлива и влюбена: Джиджи Хадид отбеляза 30-ия си рожден ден с Брадли Купър и златен пръстен

З вънят ли сватбените камбани за Джиджи Хадид и Брадли Купър?

Супермоделът бе заснета, докато празнуваше 30-ия си рожден ден в петък вечер, придружена от актьора от „Роди се звезда“ — и носеща бляскав нов аксесоар на безименния си пръст.

Хадид носеше златен пръстен — един от няколко други — комбиниран със златни обеци и колиета.

Gigi Hadid wears gold band on wedding ring finger as she steps out with Bradley Cooper for her birthday bash https://t.co/UHI1B1gDuo pic.twitter.com/EtCdG1ddQt