След партито беше нейното шоу: Дженифър Лопес с рокля, която открадна вечерта на „Златен глобус“

Д женифър Лопес не просто присъства на наградите „Златен глобус“ през 2026 г. Тя превърна вечерта в истински моден момент, който се разгърна дълго след връчването на последната награда. Докато прозрачната ѝ винтидж рокля доминираше заглавията в началото на вечерта, именно трансформацията ѝ след партито тихо затвърди статута ѝ на непреходна стилна сила на вечерта.

След като напусна сцената на наградите „Златен глобус“ в хотел „Бевърли Хилтън“, Лопес бързо се преоблече, преди да се отправи към тържествата след церемонията. Визията ѝ от червения килим – почти гола – вече я нямаше. На нейно място тя се появи с рокля без презрамки с корсет от Tamara Ralph Couture – изцяло украсен силует, който блестеше под светлините, когато пристигна на афтърпартито на Ники Глейзър след наградите „Златен глобус“.

Jennifer Lopez trades sheer Golden Globes gown for dazzling corset afterparty look https://t.co/IkuiuTgK6n pic.twitter.com/59XeZqGb4b — Page Six (@PageSix) January 12, 2026

Покрита с пайети и полюшващи се ресни, роклята се движеше заедно с нея – очевидно създадена за танци, а не за статично позиране пред камерите. Визията включваше сложна бродерия от мъниста и цепка на гърба, които добавяха драматичност от всеки ъгъл. Лопес съчета роклята с обувки на платформа в телесен цвят от Elie Saab и смело светлорозово колие, което се открояваше на фона на златистите тонове на тоалета.

Тя носеше клъч, покрит с кристали, а косата ѝ беше оформена в свободни къдрици – забележима промяна спрямо изпипаната прическа, която представи по-рано вечерта. В истински стил на Дженифър Лопес визията от афтърпартито съперничеше, а за някои дори надмина много от роклите, видени на официалния червен килим на наградите „Златен глобус“.

Jennifer Lopez for the Golden Globes after-party. pic.twitter.com/btkx7Cj3Qv — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) January 12, 2026

По-рано същата вечер Лопес пристигна на церемонията по връчването на „Златен глобус“, облечена в прозрачна винтидж рокля – дреха, за която тя разкри, че е директно от собствения ѝ гардероб. Визията в телесен цвят включваше деликатна дантелена бродерия, инкрустирана с кристали, която очертаваше корсажа и полата ѝ, преливайки в драматичен тюлен шлейф тип „русалка“. Тя допълни тоалета с диамантени обеци и кафява блестяща чанта, като завърши визията с грим, подчертаващ изваяните ѝ черти.

„Взех я от LILY et Cie“, каза Лопес пред Entertainment Tonight на червения килим. „Моя е.“ „Това е винтидж рокля“, добави тя, „от началото на 2000-те.“

Модният момент предизвика похвали не само от феновете, но и от бутика, от който произхожда дрехата. LILY et Cie реагираха в Instagram, като написаха: „Легенда на върха на силата си“ и продължиха: „Облечена във френска висша мода фантазия от барокова бродерия, която се превръща във втора кожа, изработена от стотици метра копринен тюл, изящно апликирана с дантела и ръчно орнаментирана с камъни. Това е ниво на изработка, възможно само от уважавана голяма модна къща.“

Лопес, която беше водеща на церемонията, водена от Ники Глейзър, съчета архивната рокля с бижута Sabyasachi и елегантна прическа от дългогодишния си стилист Крис Апълтън. По-късно Апълтън сподели подробности за вдъхновението зад визията, като написа в Instagram „бляскав, вдъхновен от 2000-те години на супермоделството“ и добави „грабен блясък и изваяност“.

Jennifer Lopez Glitters from All Angles in Crystal-Covered Corset Gown for Golden Globes 2026 Afterparty https://t.co/06ksI66mdX — People (@people) January 12, 2026

„Златен глобус“ отбелязаха и завръщането на Лопес на събитието след развода ѝ с Бен Афлек. Последният път, когато тя присъства, беше през 2024 г., когато пристигна заедно с Афлек. След широко отразен годеж в началото на 2000-те, двамата се ожениха през 2022 г., разделиха се през пролетта на 2024 г. и финализираха развода си през януари 2025 г.

Миналия месец, в интервю за E! News, Лопес сподели как децата ѝ гледат на кариерата ѝ. „Те са фенове, мили са“, каза тя. „Гордеят се с майка си.“ Тя добави, че приоритетите им остават прости. „Те са нещо от сорта на: „Работа, връщане у дома, вечеря“, обясни тя. „Това е по-скоро нещо, от което се интересуват.“

От впечатляващо модно изявление на червения килим до корсетна визия на афтърпартито, нощта на Дженифър Лопес на наградите „Златен глобус“ се разгърна като напомняне, че звездната ѝ сила не приключва, когато камерите спрат да светят.