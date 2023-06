След фалшиво видео за "гмуркане" от сцената: Сам Смит стана тренд в мрежите (ВИДЕО)

С ам Смит се оказа в тенденциите на Twitter, след като катастрофално видео със скачане от сцената стана тренд.

31-годишният певец стана обект на спор в социалните мрежи, след като потребител написа "Сам Смит се гмурна на сцената и никой не го хвана" заедно с клип, на който се вижда как някой скача в публиката.

Видеото показва как тълпата се разделя и човекът бързо пада на земята в болезнено изглеждащ инцидент.

Бързо обаче стана ясно, че феновете са били заблудени, че това е певецът, а нахлулият на сцената всъщност е случаен мъж, облечен като костенурка нинджа, който се е хвърлил в тълпата на концерт на Vanilla Ice в Орегон.

Феновете на Сам побързаха да защитят певеца, като написаха в Twitter: "Въпреки че се разпространява невярна информация. Сам Смит не се е гмуркал на сцената на нито един концерт...", както и "тревожно е колко много хора наистина са си помислили, че това в клипа е Сам Смит".

Възможно е някои да са се подлъгали по видеото, защото в момента Сам е на турне. Наскоро обаче беше принуден да отмени останалите си концерти в Обединеното кралство поради проблеми с гласните струни. Феновете останаха в неведение, след като Сам внезапно отмени концерта си в Манчестър само след няколко песни.

Певецът, известен с песента „Stay With Me“, в момента е зает с промотирането на последния си сингъл „Vulgar“, дует с Мадона.

Съюзът на Сам с поп иконата изглежда е съвпадение на небето - или ада - в зависимост от това кой слуша, тъй като британският хитмейкър разбуни някои фенове с религиозни образи.

Новата песен „Vulgar“ се появява близо четири месеца, след като Сам предизвика "сатанинска" паника с главозамайващото си изпълнение на наградите "Грами" през февруари.

.@samsmith and @Madonna soar onto Billboard’s multi-metric Hot Dance/Electronic Songs chart (dated June 24) with “#Vulgar,” at No. 11. The track earned 1.8 million official streams and sold 3,000 downloads in the U.S. in the week ending June 15, according to Luminate. pic.twitter.com/uxlVwdG8fK