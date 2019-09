П евецът Сам Смит, който се определя като небинарен, поиска да го наричат с полово неутралното местоимение "те", съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Той призна в Инстаграм, че "цял живот е воювал с пола си", но е решил вече да се приема такъв, какъвто е "отвътре и отвън".

Хиляди фенове написаха коментари в подкрепа на Сам Смит.

"Обичам Ви всички" - отговори Сам Смит в Туитър. "Чувствам се супер свободен точно сега".

Сам Смит поясни, че още не е готов да обясни какво за него означава небинарен, но един ден и това ще стане. Засега иска да е "видим и откровен".

Като небинарни се определят хората, които не се чувстват нито мъже, нито жени, или се колебаят между двата пола, уточни Прес асосиейшън.

Сам Смит спечели награда "Оскар" през 2016 г. за песента "Writing's on the Wall" от филма за Джеймс Бонд "Спектър". През 2015 г. той получи четири награди "Грами", включително за най-добър нов изпълнител и запис на годината - "Stay with me".

