След четвърт век: Силвестър Сталоун се развежда

С илвестър Сталоун и Дженифър Флавин са решили да се разделят след 25 години брак.

Според „People и Closer Weekly“, Флавин е подала молба за развод със 76-годишния актьор от "Роки" в петък в съда в окръг Палм Бийч, Флорида.

Сталоун и 54-годишната Флавин се ожениха през 1997 г., като връзката им започва през 1988 г.

Jennifer Flavin filed for divorce from Sylvester Stallone and accused him of hiding marital assets. https://t.co/7SqXV5B0Zl