Кариеси, зъбна плака и инфекции: Слабото място на непобедимите викинги

В разгара на епохата на викингите, скандинавските мореплаватели и воини, царуват в Северна Европа и отвъд. И все пак, дори когато те тероризират, да речем, Британските острови, викингите систематично губят битката срещу оралните бактерии, пише History.

Както се оказва, много викинги са страдали от кариеси, натрупване на плака и зъбни инфекции, което е типично за зъбната хигиена в този времеви период - интересното е, че са ползвали различни стратегии за лечение и намаляване на болката.

(Видеото е архивно: Норвегия: един ден в училище за викинги)

Няколко проучвания изследват здравето на зъбите на викингите, включително едно, публикувано през декември 2023 г. в списанието PLOS One. За това проучване изследователски екип разглежда скелетните останки на 171 викинги, които са били погребани през 10-ти до 12-ти век извън абатството Варнем, мястото на най-старата каменна църква в Швеция.

Водещият автор на проучването, Каролина Бертилсон, практикуващ зъболекар и асоцииран изследовател в университета в Гьотеборг, направи рутинен преглед на всеки набор от зъби на викингите . Тя и двама студенти по дентална медицина използват ярка светлина, кръгло зъболекарско огледало и мека четка за зъби, за да инспектират общо 3293 зъба, а след това правят рентгенови снимки на някои от тях, за да потвърдят откритията си.

Сред децата на викингите те не успяват да намерят нито един кариес, което е коренно различно от днешно време, където дори в Швеция - която Бертилсон нарича "една от страните в света с най-добро здраве на зъбите" - приблизително 20 % от 6-годишните вече са развили кариес. (Процентът е много по-висок в Съединените щати.)

Зъбите на възрастните викинги обаче разказват напълно различна история и са ужасни, сравнение с тези на децата. Над 60% от изследваните са имали поне една кухина, а един викинг е открит с цели 22 кариеса.

Бертилсон и нейните съавтори също откриха доказателства за натрупване на плака и зъбен камък, както и инфекции, които биха причинили болезнени, пълни с гной абсцеси на зъбите.

„Можете да видите следите [на тези неща] дори след 1000 години“, казва Бертилсон.

Една викингска жена на трийсет години има следи от толкова тежка зъбна инфекция, че може да я е убила - чрез запушване на дихателните й пътища, или чрез отключване на сепсис.

„Дори днес това е сериозно състояние“, казва Бертилсон. „Трябва да използвате антибиотици. Понякога трябва да отидете в болница, за да получите лечение."

Диетата на викингите води до лошите им зъби

Какво причинява всички тези проблеми със зъбите?

Диетата на викингите може да е отговорна.

A filed hole from the crown of the tooth into the pulp – made by Swedish Vikings to reduce toothache. Quite advanced for its time, according to researchers who studied over 3,000 Viking teeth, together with Västergötlands museum (https://t.co/UGKdzKR16R). https://t.co/4v6ovUr0ZD pic.twitter.com/7aahFK5PfO — Sahlgrenska Academy (@SahlgrenskaAcad) December 14, 2023

Средновековните скандинавци са яли месо, риба, млечни продукти, зеленчуци и лешници, което са полезни храни, особено за оралното здраве. Но те също се хранят с нишестени и сладки храни като хляб, овесена каша, мед и плодове и пият впечатляващо количество бира и медовина, което с течение на времето може да доведе до хронично заболяване на зъбите.

Предишни изследвания показват, че други общности на викингите, включително в Дания, Шотландия и на шведския остров Готланд, също са страдали от кариеси.

Исландските викинги, от друга страна, изглежда са развили сравнително малко кухини по зъбите, въпреки че са имали значително износване, вероятно защото не са яли толкова нишесте и естествена захар, колкото техните не толкова изолирани събратя.

Дентална медицина преди стотици години

Викингите, известни с отличната си хигиена, са намерили различни варианти, за да подобрят зъбите си.

Екипът на Бертилсон откри доказателства, че викингите са вадили развалени зъби и също са използвали клечки за зъби - практика, която датира от неандерталците - за да изместят парчета заседнала храна. По-изненадващо е, че екипът на Бертилсон идентифицира два случая, в които викингите очевидно копаят в камерата на зъбната пулпа, вероятно за облекчаване на болката от инфекция.

„Очевидно е, че не са имали упойки, така че трябва да е боляло много“, казва Бертилсон, която добавя, че досега не е известно, че викингите са извършвали такава процедура.

Въпреки че нямат връзка със здравето на зъбите, някои мъже от викингите също са изпилвали канали в предните си зъби, вероятно като символ на статус или мода.

In the period between 972-1025 AD, some Vikings, particularly from Sweden, had a unique practice of modifying their teeth. They would file grooves into their front teeth, a process that would have been quite painful. This type of dental modification has been seen elsewhere in… pic.twitter.com/pAf3fZj19v — ArchaeoHistories (@histories_arch) April 21, 2024

Средновековна Европа: „Лошо време за зъби“

Викингите със сигурност не са били единствените сред средновековните европейци с проблеми със зъбите.

„Много лошо време за зъбите“, казва за Средновековието Сара А. Лейси, асистент по антропология в университета в Делауеър, която изучава древните зъби.

Всъщност тя казва, че оралното здраве на хората за първи път е започнало да се влошава преди около 20 000 години, в разгара на последната ледникова епоха, когато свиването на обитаемата земя е причинило промени в диетата.

Примитивната стоматология идва не много дълго след това; още преди 13 000 години в Италия са били използвани зъбни пломби с катран.

Поради диетите си ловците-събирачи обикновено са имали здрави зъби (въпреки че е имало изключения, като група от палеолита в днешно Мароко с афинитет към сладките жълъди).

Когато обществата преминават към земеделие, зъбите им обикновено страдат и те започват да търсят допълнителни начини за тяхното лечение. Например учените предполагат, че кремъчни инструменти са били използвани за пробиване на опустошени от кариеси кътници в Пакистан преди около 7500 до 9000 години, докато в Словения е открита зъбна пломба от пчелен восък на 6500 години.

Междувременно древните месопотамци (погрешно) обвиняват зъбните червеи за кариеса, древните египтяни и други използваха паста за зъби, древните етруски създават златни корони и зъбни мостове, а китайците изобретяват четката за зъби с косъм. Съвременната стоматология обаче датира едва от 18-ти век, около времето, когато индустриалната революция поставя началото на ерата на преработено брашно и захар, които причиняват изключително много проблеми на зъбите на хората.

Доскоро, казва Лейси, здравето на устната кухина „продължаваше да върви надолу и надолу с течение на времето“.

Наистина, въпреки липсата на флуорирана паста за зъби, четки за зъби, конци за зъби и професионална стоматология, денталното здраве на викингите, особено за децата, в някои отношения надмина това на хората от 21-ви век.

