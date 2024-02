Скритите съкровища на Бали: 8 места, които трябва да посетите

Н апълно разбираемо е, ако не искате да се откъснете от дните, прекарани в излежаване по златни плажове, следобедите, изгубени в сибаритските удоволствия на плажния курорт в Семиняк, и нощите, прекарани в купони до ранните часове в Кута. Но може да има смисъл хедонистичното изживяване да се подчертае с преживявания, които правят всяко пътуване до Бали по-велико.

Пура Лухур Улувату

10 Best Places to Visit in Bali

7. Pura Luhur Uluwatu

The Bukit Peninsula located at the southern tip of Bali is home to the Pura Luhur Uluwatu, one of the nine major Hindu temples on the island. #hubtripsBALI #Travel pic.twitter.com/vXl2gBCYRo — HubTrips.com (@HubTrips) August 11, 2019

Кацнал на върха на отвесни скали, които се извисяват като феникс над разпенен прибой, гледките от този храм, особено при залез слънце, карат хората да се изгубват в захлас по тази земна красота. Прелестните залези се срещат със златния плаж над развълнувания прибой. В храма можете да се насладите на изобилие от резби изобразяващи митологичния пантеон на Бали. Но бъдете нащрек за маймуните, които ловко и на драго сърце ще ви освободят от всякакви притежания, ако им дадете дори половин шанс. Също като общо правило, имайте под ръка саронг и шал, за да можете да покриете краката и раменете си, за да можете да влезете в храма.

Пещерата Goa GAJAH

Датираща от XI-ти век, тази пещера, издълбана в скала, е поразителна. Влизайки в нея, можете да видите изображения на лингам, йони и Бог Ганеш. Впечатляващи са квадратните басейни за къпане край пещерата, в които водата тече на струи от от съдове, държани от апсари (богини на облаците и водите). Разходки из околностите, в които е разположена пещерата, ще ви срещнат с местната флора, сред гъст горски покрив.

Разгледайте културния център Убуд

Организирайте си пътуване до Убуд и разгледайте неговите бутици и художествени галерии. Музеят на изкуствата Neka е добро начало, за да научите малко повече за местната традиция на рисуване с преобразуване. Музеят Puri Lukisan е място, на което да разберете за промените в художествената сцена, настъпили в Убуд, тъй като художниците в един момент започнали да се фокусират по-малко върху придворните теми, за да включат обикновения човек и ежедневието. Хубавото е, че не е нужно да ходите само музеите, за да оцените креативността, която живее в тази част на света. Убуд е едно чудесно място, на което да станете свидетели на смесването на изкуството и живота. Сергиите продават всичко – от дърворезби през скулптури до отварачки за бутилки с фалическа форма.

Обяд с гледка

Our new blog post: "Indonesian Food Showcase at Manisan Restaurant, Ubud, Bali" https://t.co/9bmiWMjlRw pic.twitter.com/lWWjLIK0WR — Foodcious (@foodcious) April 26, 2018

Въпреки че има много добри заведения за хранене край прелестните плажове, ресторант с гледка към оризовите полета е основно изживяване, което не бива да се пропуска. Който и да изберете накрая, основното, на което ще се наслаждавате е пейзажа и социалната среда. Оризът отразява плодородието на Индонезия, а подправките показват ерата на търговията и експанзията. Други основни продукти в повечето ястия включват месо на шиш, зеленчуци във фъстъчен сос и извара от боб, пържени със сладък сос самбал.

Прегърнете спокойния живот в оризовите тераси на Tegallalang

Tegallalang Rice Terraces Located near Ubud, one of Bali's most densely forested towns, a UNESCO World Heritage Site. 🍀🍀

📹📸SEBASTIAN WIRSCHING/GETTY https://t.co/RZ3FSDf23U pic.twitter.com/uSdpoJJVFD — I.U (@tranmy1999) February 6, 2024

Изумруденозелените наслоени оризови тераси с техните фермерски пейзажи, плод на прецизно инженерство, изглеждат като линейни чертежи върху огромно платно земя. Лесно е да прекарате цял един ден, разхождайки се наоколо, пленени от забележителните гледки. Единствените неща, които могат да прекъснат мечтанията ви, са поклащащите се патици или някой местен фермер, който продава кокосова вода.

Посетете някое село

Penglipuran Village

You can also find a number of beautiful traditional villages with typical Balinese houses with an authentic traditional way of life that is still practiced by its people until today.#village #traditional #balinese #life #house #村 #伝統 #バリ #生活 #家 pic.twitter.com/aT92ORjeE2 — カリスマバリツアー Karisma Bali Tour (@karisma_bali) January 25, 2019

Във времена на голяма глобална стандартизация, посещението на едно от селата Sasak е изключително преживяване. Къщите с тревни покриви, построени върху дървени конструкции, са невероятно очарователни. Колкото по-дълго време прекарате в проучване, толкова по-дълбоки ще са прозренията. Например, ще научите, че причината за слонската трева на покрива е да поддържа къщата хладна. Текстилът Ikat, все още популярен сред пътниците, е вековна традиция тук. Породила се е от необходимостта да се допълнят доходите от риболов и селско стопанство.

Под вода на близките острови

Гили

На 35 минути с лодка от Ломбок, островите Гили вече са познато място за туристите, но за щастие, архипелагът все още е запазен от комерсиалността. Ако решите да посетите мястото не пропускайте да се гмурнете с шнорхел. Когато веднъж се озовете под водата, насред морския пейзаж, който прилича на лятна поляна с цветя, мислите ви се разтварят сред красотата на морските кончета, костенурките и коралите.

Пещерата Бату Чермин

Hidden within an impressive rock formation, Batu Cermin cave amazes travellers by the miracle of light. The ray of sun are reflected by some glossy, mirror-like rock surfaces and create magical ambiance. Discovered by Dutch archaeologist in 1951, this place also became the… pic.twitter.com/IfKZoQtu9U — Dafi Deff (@dafideff) April 28, 2018

На около 4 километра от Бахо, скалните образувания, които изграждат пещерата Бату Чермин, изглеждат така сякаш са изковани от някакво дълбоко подсъзнание. Попитайте кое е най-доброто време за посещение на пещерите, ако искате да видите как слънчевата светлина си проправя път през пукнатина в пещерите, и се насладете на естественото светлинно шоу, докато се отразява върху хлъзгавата огледална скала.

Ако ви допада идеята да се провирате през тесен тъмен проход в пещера, с факел в ръка, и сте готови да изпитате сравнително малък дискомфорт от прилепите, това може да бъде запомнящо се пътуване. Обгърнати в кадифеночерната прегръдка на пещерата можете да се впуснете в преследване на сталактити и сталагмити, вкаменелостите на корали и костенурки, вградени в стените на скалите.