Блясък и красота за специална прожекция на "Черната вдовица" в Лондон

М лади и възрастни фенове, някои облечени като любими герои от "Отмъстителите", преминаха по червен килим и позираха на него на лондонския площад "Лестър" за специална прожекция на филма "Черната вдовица", съобщи "Ройтерс".

