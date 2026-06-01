Бой и бодлива тел в Албания заради мегапроект на фамилия Тръмп за милиарди

П ротестиращи в Албания влязоха в сблъсъци с частна охрана на мястото, където се планира проект за луксозен комплекс, свързан с Иванка Тръмп и Джаред Къшнър – дъщерята и зетя на американския президент Доналд Тръмп.

По време на инцидента в събота се видя как един от демонстрантите бива отвеждан насила.

Десетки се събраха на мястото, където предстои да започнат строителните работи, крещейки срещу охранителите през оградата от бодлива тел, докато те се опитваха да подсигурят терена в района на Звернец. Организации на гражданското общество в Албания и чужбина предупредиха, че проектът застрашава екосистемата на защитена територия, предаде агенция Асошиейтед прес (AP).

Компанията Zvërnec South Adriatic Development, наета за изпълнението на проекта, реагира в събота, като осъди насилието и заяви, че целта на начинанието е да допринесе за развитието на Албания.

„Очаква се инвестицията да надхвърли 4 милиарда евро, допринасяйки за ръст от 3% до 4% на БВП на Албания през следващите пет години“, посочиха от компанията, допълвайки, че проектът се предвижда да разкрие над 10 000 нови работни места.

Местното издание Albanian Daily News обяснява казуса в обширен материал от неделя, 31 май. „Има нещо дълбоко показателно в аргумента, повтарян всеки път, когато поредната защитена зона в Албания бъде предадена на инвеститори в луксозни имоти: „Албанците така или иначе никога не са ходили там“, пише изданието.

Албанското правителство даде одобрение на Джаред Къшнър да превърне остров Сазани в луксозен курорт. „Островът не е нужно да бъде „активиран“ от милиардери, за да бъде ценен. Някои места би трябвало да съществуват просто защото са екосистеми, местообитания, миграционни коридори и жизнена среда за видове, които вече са на ръба на изчезване. Идеята, че всеки недокоснат ландшафт е просто „неизползван недвижим имот“, е една от най-опасните идеи на съвременния капитализъм, често прикрита под мантията на „развитие“, предупреждава Albanian Daily News.

Заплахата за застрашените видове

„Морският национален парк Карабурун-Сазани не е празна земя, чакаща да пристигне печеливша цивилизация. Това е една от най-чувствителните морски екосистеми в Средиземно море.

Екологични организации предупредиха, че предложеният проект за луксозен курорт, свързан с Къшнър, заплашва местообитанията на застрашени видове, включително средиземноморския тюлен монах, и защитените морски екосистеми.

По същия начин, по-широкият защитен ландшафт Вьоса-Нарта и екосистемите, свързани с Национален парк Дивяка-Караваста, не са просто живописни брегови линии. Те са част от един от най-важните коридори за мигриращи птици в Европа и са дом на над 70 застрашени вида и повече от 200 вида птици. Дивяка-Караваста представлява и последната останала непокътната делтова система в Средиземно море.

И въпреки това булдозерите се намесват. Непрозрачно. Недемократично. Дори, според екологичните организации, и незаконно“, обяснява изданието.

„На други места в региона, и може би по ирония на съдбата, един от най-противоречивите балкански проекти на Къшнър беше луксозно преустройство в Белград на мястото на бившата щабквартира на югославската армия, бомбардирана по време на интервенцията на НАТО, което в крайна сметка беше отменено след обществени протести, институционален контрол и твърдения за фалшифицирана документация.

Сръбският президент Александър Вушич изрази съжаление, че Сърбия ще „остане с разрушена сграда“ вместо с многомилионна инвестиция.

Но този контраст прави албанския случай още по-тревожен. В Сърбия спорът се съсредоточи върху преустройството на политически и исторически оспорвана градска руина. В Албания няма изоставена бетонна черупка насред столицата. Няма разпадаща се военна структура. Няма изоставен обект, който да не служи „на нищо“.

Вместо това, това, което се отваря за луксозно строителство, са някои от най-крехките и живи екосистеми в страната, местообитания, които вече служат на цел, далеч по-голяма от печалбата. Те поддържат биоразнообразието, приютяват застрашени видове, регулират екосистемите и принадлежат на обществото и бъдещите поколения“, отбелязва Albanian Daily News.