България

Морето взе жертва, жена се удави край Несебър

Към момента самоличността на починалата все още не е установена

1 юни 2026, 08:16
Източник: AP/БТА

Т яло на жена е открито във водите край плаж „Олимпийски надежди“ в района на Несебър.

Сигналът за инцидента е подаден в полицията в Несебър около 20:30 часа в неделя. По първоначални данни в морето е била забелязана давеща се жена, а впоследствие от водата е извадено безжизненото ѝ тяло.

Към момента самоличността на починалата все още не е установена. При извършения оглед по тялото не са открити видими следи от насилие, информира местната полиция. На плажната ивица в близост до мястото на инцидента е намерена чанта с летни дрехи и джапанки, за които се предполага, че са принадлежали на жената.

Тялото е транспортирано за аутопсия в отделение „Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас. По случая е образувана проверка, като работата по установяване на самоличността на жената и изясняване на причините за смъртта продължава. 

Източник: БГНЕС    
