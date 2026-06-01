Сбогом на трудовите книжки! НОИ предупреждава: Не ги изхвърляйте

Х артиената трудова книжка, която десетилетия наред служеше за отчитане на професионалния път на българите, официално остава в миналото от днес, 1 юни 2026 г.

До този момент всички служители, наети по трудово правоотношение, трябваше да получат обратно от своите работодатели напълно приключените и заверени документи.

Същевременно започва да тече и финалният период за приключване на служебните книжки, които са еквивалентът за хората на държавна служба.

Тези фундаментални промени са следствие от мащабни реформи в Кодекса на труда и Закона за държавния служител, приети още през 2023 г., като ключовите срокове за изпълнението им изтичат или влизат в реално действие именно от първи юни.

Преходът към дигитализация реално започна точно преди една година, когато традиционният хартиен носител беше заменен от единен електронен трудов запис в изцяло нов регистър на заетостта, който се управлява от Националната агенция за приходите. По този начин всяка информация и детайл, свързани с кариерата на работещите, вече се записват и съхраняват единствено в дигитална среда

Бизнесът разполагаше с точно дванадесет месеца до първи юни 2026 г., за да нанесе коректно в хартиените документи, както с цифри, така и с думи, натрупания трудов стаж на служителите си към същата дата на предходната година. Според нормативната уредба веднага след това оформяне документът трябва да бъде предаден обратно на работника.

Ситуацията при държавните служители се движи по малко по-различен график, тъй като за тях времето за приключване на служебните книжки тепърва стартира на първи юни и ще продължи чак до края на календарната година, като тези документи също остават лично притежание на титулярите им. Държавните институции обаче имаха ангажимент до утрешния ден да прехвърлят изцяло в електронната система на заетостта всички данни от въпросните книжки.

Макар и вече неактивни за бъдещи записи, старите трудови и служебни книжки в никакъв случай не трябва да се унищожават. Според действащото законодателство всички книжки, които са издавани и попълвани преди началото на юни 2025 г., запазват своята юридическа стойност като официални доказателства за вписаните в тях факти.

Поради тази причина от Националния осигурителен институт отправиха изричен съвет към гражданите да пазят изключително внимателно тези документи до момента, в който се пенсионират, тъй като те ще останат необходими за доказване на осигурителния стаж, натрупан в миналото.