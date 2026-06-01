България

Сбогом на трудовите книжки! НОИ предупреждава: Не ги изхвърляйте

До този момент всички служители, наети по трудово правоотношение, трябваше да получат обратно от своите работодатели напълно приключените и заверени документи

1 юни 2026, 08:11
Сбогом на трудовите книжки! НОИ предупреждава: Не ги изхвърляйте
Източник: БГНЕС

Х артиената трудова книжка, която десетилетия наред служеше за отчитане на професионалния път на българите, официално остава в миналото от днес, 1 юни 2026 г.

До този момент всички служители, наети по трудово правоотношение, трябваше да получат обратно от своите работодатели напълно приключените и заверени документи.

Същевременно започва да тече и финалният период за приключване на служебните книжки, които са еквивалентът за хората на държавна служба.

Тези фундаментални промени са следствие от мащабни реформи в Кодекса на труда и Закона за държавния служител, приети още през 2023 г., като ключовите срокове за изпълнението им изтичат или влизат в реално действие именно от първи юни.

Преходът към дигитализация реално започна точно преди една година, когато традиционният хартиен носител беше заменен от единен електронен трудов запис в изцяло нов регистър на заетостта, който се управлява от Националната агенция за приходите. По този начин всяка информация и детайл, свързани с кариерата на работещите, вече се записват и съхраняват единствено в дигитална среда

 Бизнесът разполагаше с точно дванадесет месеца до първи юни 2026 г., за да нанесе коректно в хартиените документи, както с цифри, така и с думи, натрупания трудов стаж на служителите си към същата дата на предходната година. Според нормативната уредба веднага след това оформяне документът трябва да бъде предаден обратно на работника.

Ситуацията при държавните служители се движи по малко по-различен график, тъй като за тях времето за приключване на служебните книжки тепърва стартира на първи юни и ще продължи чак до края на календарната година, като тези документи също остават лично притежание на титулярите им. Държавните институции обаче имаха ангажимент до утрешния ден да прехвърлят изцяло в електронната система на заетостта всички данни от въпросните книжки.

Макар и вече неактивни за бъдещи записи, старите трудови и служебни книжки в никакъв случай не трябва да се унищожават. Според действащото законодателство всички книжки, които са издавани и попълвани преди началото на юни 2025 г., запазват своята юридическа стойност като официални доказателства за вписаните в тях факти.

Поради тази причина от Националния осигурителен институт отправиха изричен съвет към гражданите да пазят изключително внимателно тези документи до момента, в който се пенсионират, тъй като те ще останат необходими за доказване на осигурителния стаж, натрупан в миналото.

По темата

хартиена трудова книжка дигитализация Кодекс на труда електронен трудов запис Национална агенция за приходите трудов стаж служебна книжка реформи Национален осигурителен институт регистър на заетостта
Последвайте ни
Шефът на строителния контрол във Варна: Благомир Коцев излъга, не съм уволнен

Шефът на строителния контрол във Варна: Благомир Коцев излъга, не съм уволнен

1 юни: Апокалипсисът от 1913 г., когато земята погълна български градове

1 юни: Апокалипсисът от 1913 г., когато земята погълна български градове

Черна прогноза: Българската нация може да спре да съществува след век

Черна прогноза: Българската нация може да спре да съществува след век

Важно напомняне за еврото: Ето докога обменяме левове безплатно

Важно напомняне за еврото: Ето докога обменяме левове безплатно

Осигуряването „на минимума

Осигуряването „на минимума": колко ви струва при пенсиониране

pariteni.bg
12 породи котки, които обичат разходките навън

12 породи котки, които обичат разходките навън

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 5 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 5 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 5 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Петима души загинаха при експлозия във фабрика в Южна Корея

Свят Преди 15 минути

Според полицията и пожарните служби експлозията е станала на първия етаж на фабриката

Франция е задържала петролен танкер на руския "сенчест флот"

Франция е задържала петролен танкер на руския "сенчест флот"

Свят Преди 34 минути

Еманюел Макрон съобщи, че операцията е извършена с помощта на Великобритания и съюзници

Морето взе жертва, жена се удави край Несебър

Морето взе жертва, жена се удави край Несебър

България Преди 1 час

Към момента самоличността на починалата все още не е установена

<p>Найденов:&nbsp;Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск</p>

Правосъдният министър: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск

България Преди 1 час

Сирени за въздушна тревога в Кувейт, армията съобщи за прехванати ракети и дронове

Сирени за въздушна тревога в Кувейт, армията съобщи за прехванати ракети и дронове

Свят Преди 2 часа

Жители на страната са чули експлозии, а военните увериха, че те са резултат от действията на системите за противовъздушна отбрана

Българин предизвика тежка катастрофа в Австрия

Българин предизвика тежка катастрофа в Австрия

Свят Преди 2 часа

24-годишният водач е с тежки наранявания, след като изгубил контрол над автомобила си и навлязъл в насрещното движение

САЩ с нов план за спиране на сблъсъците между Израел и "Хизбула"

САЩ с нов план за спиране на сблъсъците между Израел и "Хизбула"

Свят Преди 2 часа

Вашингтон предлага поетапна деескалация - "Хизбула" да прекрати атаките, а Израел да се въздържи от ескалация в Бейрут

<p>Зеленски:&nbsp;Русия губи предимството си на бойното поле</p>

Зеленски призова за преговори с Русия преди зимата

Свят Преди 2 часа

Москва постепенно губи предимството си на бойното поле, заяви украинският държавен глава

Снимката е илюстративна

Дете загина при пожар в Мелбърн, мъж е в тежко състояние

Свят Преди 2 часа

Потушаването на огъня е отнело около час

5 страшни болести, пренасяни от кърлежи, за които никога не сте знаели, че съществуват

5 страшни болести, пренасяни от кърлежи, за които никога не сте знаели, че съществуват

Любопитно Преди 2 часа

Лекари предупреждават за нови инфекции, разпространявани от кърлежи

Невидими атаки: Как Русия смущава полетите в Европа

Невидими атаки: Как Русия смущава полетите в Европа

Свят Преди 2 часа

Смущаване на GPS-сигналите за навигацията на полетите и подаване на грешни данни за местоположение и височина - пилоти в Европа ежедневно се сблъскват с тези смущения в региона на Балтийско море. Следите водят към Русия

Смъртоносната причина, поради която катерачите на Еверест трябва да спазват правилото за 2 часа следобед

Смъртоносната причина, поради която катерачите на Еверест трябва да спазват правилото за 2 часа следобед

Свят Преди 3 часа

Защо след 14:00 ч. „Зоната на смъртта“ се превръща в капан без кислород и как нарушаването на този краен срок доведе до най-големите трагедии в алпинизма

В Деня на детето: Жега до 32°, но и гръмотевични бури

В Деня на детето: Жега до 32°, но и гръмотевични бури

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето и за следващите няколко дни

,

Двама убити и над 20 ранени при нова размяна на удари между Киев и Москва

Свят Преди 11 часа

Това заяви назначеният от Москва прессекретар на губернатора Владимир Василенко

.

Йонас Вингегор е големият победител в Джиро д'Италия

Любопитно Преди 11 часа

Италианецът Джонатан Милан спечели последния етап в Рим

Зеленски очаква Уиткоф и Къшнър да посетят Киев след две седмици

Зеленски очаква Уиткоф и Къшнър да посетят Киев след две седмици

Свят Преди 12 часа

Украинският президент подчерта, че сънародниците му “имат нужда да видят американската преговорна група” в страната

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

Честит 1 юни на децата и на мечтателите, които не пораснаха докрай

Edna.bg

След Нина Добрев: Шон Уайт на среща с мистериозна жена в Ню Йорк

Edna.bg

Грозна атака срещу Лудогорец

Gong.bg

Алина Кабаева: Нашата гимнастика остава една от най-силните в света

Gong.bg

24-годишен българин предизвика тежка катастрофа в Австрия

Nova.bg

Морето взе първа жертва в навечерието на откриването на летния сезон

Nova.bg