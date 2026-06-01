Франция е задържала петролен танкер на руския "сенчест флот"

Ф ранция и нейните съюзници задържаха санкционирания руски петролен танкер „Тагор“ в Атлантическия океан през уикенда.

Това заяви френският президент Еманюел Макрон, предаде АФП.

„Тагор“ е бил задържан в неделя сутринта (31 май) в международни води с помощта на Великобритания и други партньори, посочи Макрон в публикация в социалните мрежи.

Капитан на танкер от руския "сенчест флот" отива на съд във Франция

„Недопустимо е кораби да заобикалят международните санкции, да нарушават морското право и да финансират войната, която Русия води срещу Украйна повече от четири години“, заяви френският президент.

От септември насам Франция е извършила проверки на още три кораба, за които се смята, че принадлежат към руския „сенчест флот“. След като собствениците им са платили глоби, плавателните съдове са били освободени.

Френски войници претърсиха свързан с Русия танкер

Корабите от т.нар. „сенчест флот“ често сменят флага, под който плават – практика, известна като „прескачане на флагове“, или използват невалидни регистрации, за да избегнат проследяване.

След руската инвазия в Украйна през 2022 г. редица западни държави наложиха санкции на стотици плавателни съдове, свързвани с руския „сенчест флот“.

Близо 600 кораба, за които има подозрения, че са част от тази мрежа, са обект на санкции от Европейския съюз.

Какво представлява руския „сенчест флот“

Руският „сенчест флот“ представлява мащабна и неформална мрежа от петролни танкери, създадена от Руската федерация с цел заобикаляне на международните санкции, наложени от западните държави след началото на военната инвазия в Украйна през 2022 година. Основната задача на този флот е да осигури продължаващия износ на руски суров петрол и петролни продукти към световните пазари, въпреки наложените от Г-7 и Европейския съюз ценови тавани и ембарго върху морските доставки.

Историята на този флот започва скоро след въвеждането на ограничителните мерки, които забраниха на западни компании да предоставят застрахователни, финансови и логистични услуги за руски петрол, продаван над определена цена. За да избегне тези ограничения, Русия започна агресивно да придобива по-стари кораби, често на възраст над 15-20 години, чрез сложна мрежа от подставени дружества, регистрирани в юрисдикции с ниска регулация като Дубай, Хонконг или различни офшорни зони. Тези плавателни съдове обикновено не са застраховани от реномирани западни клубове за защита и обезщетение, а разчитат на алтернативни, често непрозрачни застрахователни схеми, предоставени от руски държавни институции.

Значимостта на „сенчестия флот“ се корени в неговата способност да поддържа жизненоважните приходи на руския държавен бюджет. Чрез прикриване на истинския произход на товара, често чрез прехвърляне на петрол от кораб на кораб в открито море (ship-to-ship transfers) и изключване на автоматичните идентификационни системи за проследяване (AIS), тези танкери успешно доставят суровини до клиенти в страни като Индия, Китай и Турция.

От гледна точка на международната сигурност, този флот поражда сериозни опасения. Експерти в корабоплаването и екологични организации предупреждават за повишения риск от екологични катастрофи. Тъй като корабите са стари и често не преминават през стриктни проверки за техническа годност, вероятността от аварии, разлив на нефт или сблъсъци е значително по-висока. Освен това липсата на адекватна застраховка означава, че в случай на екологично бедствие, разходите за почистване и компенсации биха останали за сметка на крайбрежните държави.

Към настоящия момент „сенчестият флот“ остава един от основните инструменти на руската икономическа стратегия в условия на изолация. Западните правителства продължават да търсят начини за противодействие чрез по-строги изисквания към корабособствениците и засилване на мониторинга в ключови морски проливи, но оперативната гъвкавост на мрежата прави пълното ѝ неутрализиране изключително трудна задача.