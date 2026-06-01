Свят

Масирана атака с дронове срещу Одеса, има пострадали

Нападението е било извършено през нощта на две вълни и е предизвикало силни експлозии в различни части на града

Обновена преди 1 час / 1 юни 2026, 09:02
Източник: БТА

С едем души са пострадали при масирана руска атака с дронове срещу украинския черноморски град Одеса, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Telegram.

Нападението е било извършено през нощта на две вълни и е предизвикало силни експлозии в различни части на града. По-рано председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер съобщи, че Одеса е подложена на мащабна атака с безпилотни летателни апарати, насочени откъм акваторията на Черно море.

Одеса е атакувана, взривове във всички райони на града

Според местни канали в Telegram в нападението са участвали най-малко 16 дрона. Въздушната тревога е била обявена в 23:05 ч., а жителите са получили указания незабавно да се укрият в бомбоубежищата.

По данни на местните власти щети са нанесени на жилищна инфраструктура в няколко района на Одеса. Към момента не се съобщава за загинали.

На място работят всички аварийни и спасителни служби, които ликвидират последствията от ударите и оказват помощ на пострадалите.

Масирана атака с дронове в Одеса в ранните часове

Одеса остава една от основните цели на руските въздушни атаки от началото на войната. Като най-голямото украинско пристанище на Черно море градът има ключово значение за икономиката на страната и за износа на зърно и други стоки.

През последните месеци руските сили многократно атакуваха Одеса с ракети и дронове, като често под прицел попадат пристанищна инфраструктура, складови бази и енергийни обекти. Украинските власти неведнъж предупреждаваха, че рискът от нови въздушни удари в южната част на страната остава висок.

Мощни взривове отекнаха в Одеса, какво се случва

Атаката предизвика тревога и сред многобройната българска общност в региона. По данни от последното официално преброяване в Украйна в Одеска област живеят над 150 000 етнически българи, което ги прави третата по численост етническа група в областта. Само в град Одеса българската общност се оценява на между 50 000 и 60 000 души.

Най-компактно българско население има в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район, където потомците на българските преселници в Бесарабия съхраняват своя език, традиции и културна идентичност повече от два века.

Източник: Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева    
