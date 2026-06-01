Правосъдният министър: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск

1 юни 2026, 08:06
Източник: БТА

С ъществува сигнал, подаден срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител, за оказан натиск и неправомерни действия. Това каза министърът на правосъдието Николай Найденов в ефира на БНТ.

"Сигналът е от миналия месец и е адресиран до Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС), до министъра на правосъдието, до главния прокурор, но като че ли Инспекторатът не е реагирал на този сигнал. Той е подробен, но въпреки това от Инспектората са го върнали като нередовен", посочи Найденов.

"Ако данните се окажат верни, това ще означава най-малкото образуване на дисциплинарно производство, тъй като се съдържат и по-сериозни твърдения – за упражнен неправомерен натиск при изпълнение на служебни задължения, искане на лични услуги, свързани с човек от семейството на апелативния прокурор", добави министърът.

По думите му, ако такива сигнали остават необработени от институциите, то подобна функция би се обезсмислила.

"Тогава случаи като "прокурорския син" и "Петьо – Еврото" ще останат неразрешени и ще тежат върху съдебната система", посочи той.

Министърът посочи, че предложените от "Прогресивна България" промени в Закона за съдебната власт са свързани с едно от изискванията на Конституцията, засягащо наличието на високи нравствени и професионални качества. "Това изискване е абстрактно и тези качества не подлежат на цифрово измерение, но все пак трябва да се създадат достатъчно надеждни механизми, за да гарантират, че поне при встъпването на тези лица във ВСС чрез процедурата за избора, те притежават такива качества", добави той.

"През последните 10 години антикорупционните органи в България са пример за непоследователно развитие и липса на каквато и да е визия. Предишната антикорупционна комисия не заработи фактически, тя беше създадена, но продължи да работи със стария ръководен състав", каза Найденов.

По думите му, сега подходът е по-различен – създава се нова комисия с различни процедури за избор, които гарантират нейната независимост, и с хора, които преди да бъдат назначени, ще бъдат подложени на тестове за интегритет и лоялност.

"Няма никаква логика, когато "тримата големи" е конституционно предвидено да се избират от пленума на ВСС, временно изпълняващите функциите да се избират от друг орган. Това са длъжности, които имат влияние върху цялата съдебна система, поради което считаме, че цялата съдебна система трябва да има глас в техния избор", каза правосъдният министър.

Източник: БТА/Лилия Йорданова    
прокуратура съдебна власт Николай Найденов ВСС корупция апелативен прокурор Инспекторат антикорупционна комисия правосъдие дисциплинарно производство
