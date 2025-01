Синът на Анджелина Джоли и Брад Пит претърпя инцидент

21-годишният осиновен син на Анджелина Джоли и Брад Пит претърпя нов инцидент с електрическия си велосипед, съобщава TMZ. Според изданието инцидентът е станал в петък. Пакс шофирал из района на Лос Фелиз в Лос Анджелис. По някое време явно е решил да се "изфука" и пуснал волана. В резултат при завой той се блъсна странично в колата и остави голяма вдлъбнатина на пътническата врата. Видео, получено от TMZ, показва как Пакс си говори собствениците на колата, които бяха излязли, за да оценят щетите. Участниците в инцидента говореха спокойно. След известно време Пакс нагласи волана на мотора си и потегли. За щастие няма пострадали хора при инцидента.

Само преди шест месеца Пакс претърпя инцидент и тогава последствията бяха много по-сериозни – той бе откаран в болница с нараняване на главата.

Запознат разкри през медиите, че Пакс е предизвикал множество автомобилни катастрофи, поради което семейството и приятелите му са много загрижени за безопасността му. „Той е безразсъден, така че всички се притесняват“, каза анонимният източник. Информаторът също така заяви, че Пакс почти никога не носи каска при каране. Този път обаче той беше с каска: очевидно близките му успяха донякъде да му повлияят.

