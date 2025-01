Французойка бе измамена с 830 000 евро от фалшив Брад Пит

Ф ранцузойка е обект на подигравки в социалните медии, след като е загубила повече от 830 000 евро от измамници, представящи се за холивудския актьор Брад Пит.

53-годишната интериорна дизайнерка, известна само като Ан, смятала, че е в едногодишна романтична връзка със звездата от „Боен клуб“, но след като разказала за изпитанието си пред репортери, тя била подложена на толкова много негативни коментари, че френският телевизионен канал TF1 трябвало да изтегли интервюто ѝ.

I leave you with this image. A 53 yo Frenchwoman called Anne was scammed of almost a million dollars by a catfisher pretending to be Brad Pitt. "Brad" sent her poems and promised her undying love -- but needed money for an operation because his divorce to Angelina wiped him out. pic.twitter.com/OtmkmmF5eu — vbspurs (@vbspurs) January 14, 2025

„Историята, излъчена тази неделя, доведе до вълна от тормоз срещу свидетелката“, написа водещият на TF1 Хари Роселмак в X. „За да защитим жертвите, решихме да я изтеглим от нашите платформи“, добави той.

Съобщава се, че по време на излъчването Ан е страдала от тежка депресия.

Ан разказа в предаването „От седем до осем“ на TF1, че след като започнала да използва Instagram за първи път, с нея се свързал човек, който се представил за майката на Пит.

„Тя ми каза, че синът ѝ има нужда от човек като мен“, обясни Ан.

Няколко дни след това измамниците отново ѝ изпратили съобщение, този път представяйки се за Брад Пит. Ан каза, че е започнала да разговаря с фалшивата версия на актьора някъде през февруари 2023 г. в различни социални мрежи и платформи за съобщения, включително WhatsApp.

A French woman who revealed on TV how she had lost her life savings to scammers posing as Brad Pitt has faced a wave of online harassment and mockery, leading the interview to be withdrawn on Tuesday.



Read more: https://t.co/kNt3fQZLEF — The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) January 14, 2025

Снимки от предаването на TF1 бяха широко разпространени в интернет, показвайки редица генерирани от изкуствен интелект изображения на Брад Пит в болница, предназначени да заблудят Ан, че общува с 61-годишния актьор.

„Първоначално си казах, че това е фалшиво, че е нелепо“, обяснява Ан пред TF1. „Но аз не съм свикнала със социалните мрежи и наистина не разбрах какво ми се случва“.

Измамниците започват да искат пари, като казват на Ан, че Брад е в болница с рак на бъбреците и се нуждае от пари за лечение. Той твърди, че банковите му сметки са били замразени по време на бракоразводното дело с бившата му съпруга Анджелина Джоли.

В крайна сметка тя се съгласява да преведе голяма сума пари по турска банкова сметка, след като получава имейл от фалшивия „лекар“ на звездата.

Ан казва, че най-накрая е разбрала, че е била измамена, след като е видяла снимки на истинския Брад Пит с настоящата му партньорка Инес де Рамон.

„Питам се защо са избрали мен, за да ми причинят такава вреда?“, казва тя пред TF1. „Никога не съм навредила на никого. Тези хора заслужават ада.“

Полицията разследва измамата, но интервюто предизвика някои публикации в социалните мрежи, в които се правят шеги за сметка на Ан.

Френският вестник Sud Ouest съобщи, че по това време Ан е била в процес на развод с предприемач милионер и след измамата се е нуждаела от болнично лечение заради тежка депресия.

A French woman has been mocked on social media after losing more than €830,000 (£700,000) to scammers posing as the Hollywood actor Brad Pitt



Read more 🔗https://t.co/yeHbxkejRO — Sky News (@SkyNews) January 15, 2025

Говорител на Брад Пит заяви пред Sky News: „Ужасно е, че измамниците се възползват от силната връзка на феновете със знаменитостите.“

Те добавиха, че това е „важно напомняне да не отговаряме на непоискани онлайн контакти, особено от актьори, които нямат присъствие в социалните медии“.

