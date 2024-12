Задава ли се нова сватба за Брад Пит през 2025 г.

Холивудската звезда Брад Пит планирал сватба през 2025 г. с 32-годишната си приятелка Инес де Рамон, след като разводът му с Анджелина Джоли беше финализиран в понеделник, съобщава „Дейли Мейл“ (Daily Mail), позовавайки се на източници, близки до актьора.

Адвокатът на Джоли заяви, че клиентката му е „изтощена“ от осемгодишната съдебна сага, но бившият ѝ съпруг, чувствал същото, защото смятал, че тя протака нещата. Звездната двойка подписа официално документите за развода си в понеделник.

Въпреки мъката от факта, че е сериозно отчужден от поне три от шестте му деца с Джоли,

Пит намери нова любов в лицето на дизайнерката на бижута от Лос Анджелис Инес де Рамон,

която изглежда планира да създаде свое семейство.

Източник, близък до Брад Пит споделя пред английското издание: „Те искат да се оженят през следващата година и Брад искаше да уреди нещата, за да може да се осъществят тези планове. Инес иска да има свои деца и го е притиснала да приключи развода си възможно най-скоро“.

Брад и Инес започват да се срещат преди почти две години и по-късно се събират да живеят заедно. Твърди се, че актьорът е представил новата си любов на най-близките си хора, включително на най-добрия му приятел Джордж Клуни.

