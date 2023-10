Огнен феномен проби дупка в магнитното поле на Земята и образува червено сияние

Н еобичайно мощни смущения в магнитното поле на Земята предизвикаха някои зашеметяващи червени сияния миналата седмица, като рядкото алено сияние се вижда от места в Европа и Северна Америка. Обикновено известното северно сияние е съставено от преобладаващо зелени нюанси и докато понякога се виждат проблясъци или червени ивици, устойчивото червено небе е изключително необичайно.

Огненият феномен е причинен от масивно изхвърляне на плазма – известно като изхвърляне на коронална маса (CME) – от Слънцето. Удряйки Земята на 24 септември, CME проби дупка в магнитното поле на нашата планета, позволявайки на силно заредени частици да се излеят и да предизвикат геомагнитна буря от клас G2.

Тъй като тези слънчеви частици се насочват към полюсите, те взаимодействат и предизвикват производството на газови атоми и молекули в земната атмосфера.

